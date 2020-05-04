（法新社罗马4日电） 义大利爆发新冠肺炎疫情后，很快沦为欧洲重灾区，随后进入全球为期最长的全境封锁，当局今天松绑防疫限制，在家闷到发疯的义大利人，终于能在9周来首度出门散步或探视亲友。

在这个经济和情绪濒临崩溃的欧洲国家力图重回正轨之际，400万名建筑工人和工厂作业员将回到工作岗位，其中约72%为男性。

设法熬过义大利这波最凄惨危机的餐厅也将恢复营业，提供外带服务，不过酒吧和冰淇淋店等商家还得再等等。当局不鼓励搭乘大众运输工具，进入室内公共场所必须戴口罩。

40岁的米兰诺（Stefano Milano）说：「我们忧喜参半。」

育有3个孩子的他说，可以轻松愉快地出门慢跑，让儿子邀请他的小贵客前来参加庆生会，也能探视双亲，当然令人感到非常开心。但他也很担心，父母都已年迈，岳父则罹患癌症，他们都是感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）的高危险群。

中国湖北省武汉市去年12月爆发新冠肺炎，今年1月23日祭出前所未见的全城封锁措施，为期76天。数周后，义大利也效法武汉，成为第一个宣布全境封锁的西方民主国家，以对抗这波疫情。

新冠肺炎迄今已在义大利夺走2万8884条人命，是病殁人数最多的欧洲国家，未来恐怕还会有数千人丧命。

封城抗疫导致经济停摆，造成重大损失，义大利经济料将大幅萎缩，恐见到1930年代全球大萧条以来最惨烈的状况；义大利去年是欧元区第3大经济体。

义大利一半劳动力正在领取国家补助，另一半劳工说，他们担心自己将会失业。

一项民调显示，62%的义大利人认为，他们需要心理支援，才能面对「解封后」世界。

社会学家狄亚曼蒂（Ilvo Diamanti）投书「共和报」（La Repubblica）说：「长夜漫漫，几乎看不见地平线露出曙光。若要说有什么不同，那就是我们正逐渐习惯在黑暗中前行。」（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

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