此内容发布于2019年8月18日 下午10:20

（法新社布宜诺斯艾利斯18日电） 阿根廷总统大选目前领先的反对派候选人艾柏托．费南德兹表示，依现况来看，阿根廷无法偿还国际货币基金贷款，「实质上」债务违约，应和IMF重新磋商纾困协议。

中间偏左候选人艾柏托（Alberto Fernandez）在11日的总统预选中大幅领先现任保守派总统马克里（Mauricio Macri），可望赢得10月27日总统大选。艾柏托的竞选搭档是前总统费南德兹（Cristina Fernandez de Kirchner）。

金融市场闻讯重挫震荡，迫使马克里承诺推出新措施，提高薪资并减税，同时不再推动国际货币基金（IMF）支持，但不受欢迎的撙节措施。

艾柏托告诉阿根廷「号角报」（Clarin）：「我会说唯一不容置疑的事实是根据这些条件，阿根廷无法偿还所承担的债务。」

「我们必须了解我们实质上违约，这正是阿根廷债券何以沦落到目前价位的原因，因为市场清楚阿根廷还不出钱。」

阿根廷总统马克里2018年和IMF达成一项金额560亿美元的纾困贷款协议，以稳定外汇市场，但上周的总统预选结果导致阿根廷披索暴跌20%，股市狂泻30%。

财政部长杜耶夫尼（Nicolas Dujovne）昨天请辞下台，而由和政坛关系良好的德高望重经济学家拉昆萨（Hernan Lacunza）接任。

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