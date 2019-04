(法新社卡拉卡斯16日电) 国际红十字会(Red Cross)证实,在委内瑞拉总统马杜洛(Nicolas Maduro)政府同意后,首批红十字会的人道援助物资今天送达深陷危机的委内瑞拉。

红十字会与红新月会国际联合会(International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies)会长罗卡(Francesco Rocca)推文表示:「支援委国弱势民众,这是往前跨出一大步。」

委国卫生部长阿瓦拉多(Carlos Alvarado)表示,这批物资包括24吨医疗用品,以及14座发电设备,将配发给8所医院和30间门诊诊所,诊所当中有半数是公立的。

法新社报导,约有30辆卡车将物资从迈格狄亚机场(Maiquetia airport)运到委国首都卡拉卡斯的红十字会收集中心。

这批物资是从巴拿马运抵委国,将有3100名志工参与配发工作。

委内瑞拉已经遭受4年多经济衰退,造成粮食与医药等基本民生必需品短缺。

联合国表示,委国3000万人口中有1/4亟需援助。(译者:纪锦玲/核稿:张晓雯)

