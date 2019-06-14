此内容发布于2019年6月14日 上午3:50

（法新社香港14日电） 香港抗议民众今天发现，Google翻译软体一度会提供奇怪的翻译建议，当输入「我很难过看到香港成为中国一部分」的英文句时，简体和繁体中文翻译建议会把「难过」译成「高兴」。

由于香港政府修订逃犯条例，引爆民众抗议，香港街头出现了数十年来最严重的政治暴力场面。

脸书（Facebook）一名用户写道：「噢我的老天，我不敢相信我的眼睛。」这些不实翻译今天在网路疯传。

一名黄姓学生（Rachel Wong）则在推特（Twitter）留言道：「这个应用程式故意把『很伤心』译成『很高兴/满意』，我希望Google修好它。」

法新社今天上午在Google输入「我很难过看到香港成为中国的一部分」这句话时，出现的就是错误翻译，系统用高兴取代难过。

涉及一些其他国家或领土的翻译也会产生错误；一小时后，Google才显示正确翻译。

Google广受用户喜爱的翻译软体使用复杂演算法和深度学习，并且允许用户提供建议翻译以提升其准确度。

Google一名发言人告诉法新社：「Google翻译是自动翻译，使用数百万笔现有翻译的模式，以协助决定最佳翻译方式。」

「这个自动系统有时候会出现无心错误，像是把负面译成正面字眼。」（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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