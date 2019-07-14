此内容发布于2019年7月15日 上午1:05

（法新社洛杉矶14日电） 北美本周末有两部新片上档，却仍不敌「蜘蛛人：离家日」（Spider-Man: Far From Home），后者以4530万美元票房连续第2周勇夺北美一哥。

迪士尼/皮克斯出品的「玩具总动员4」（Toy Story 4），上映第4周仍有2070万美元票房收入，名列第2。

本周末新上档的短吻鳄灾难片「鳄魔」（Crawl）以1200万美元成绩站上第3。

排名第4的「玩命忧步」（Stuber）同样也是本周末首映的新片。由于影评普普，这出喜剧仅有800万美元表现。

「猜火车」、「贫民百万富翁」知名导演丹尼鲍伊（Danny Boyle）最新浪漫喜剧作品「靠谱歌王」（Yesterday）本周有675万美元成绩，名次从上周的第3跌至第5。

本周末第6到第10的电影依序为：「阿拉丁」（Aladdin），590万美元；「安娜贝尔回家罗」（Annabelle Comes Home），560万美元；「仲夏魇」（Midsommar），360万美元；「宠物当家2」（The Secret Life of Pets 2），310万美元；「MIB星际战警：跨国行动」（Men in Black: International），220万美元。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题