(法新社洛杉矶14日电) 北美本周末有两部新片上档,却仍不敌「蜘蛛人:离家日」(Spider-Man: Far From Home),后者以4530万美元票房连续第2周勇夺北美一哥。

迪士尼/皮克斯出品的「玩具总动员4」(Toy Story 4),上映第4周仍有2070万美元票房收入,名列第2。

本周末新上档的短吻鳄灾难片「鳄魔」(Crawl)以1200万美元成绩站上第3。

排名第4的「玩命忧步」(Stuber)同样也是本周末首映的新片。由于影评普普,这出喜剧仅有800万美元表现。

「猜火车」、「贫民百万富翁」知名导演丹尼鲍伊(Danny Boyle)最新浪漫喜剧作品「靠谱歌王」(Yesterday)本周有675万美元成绩,名次从上周的第3跌至第5。

本周末第6到第10的电影依序为:「阿拉丁」(Aladdin),590万美元;「安娜贝尔回家罗」(Annabelle Comes Home),560万美元;「仲夏魇」(Midsommar),360万美元;「宠物当家2」(The Secret Life of Pets 2),310万美元;「MIB星际战警:跨国行动」(Men in Black: International),220万美元。

