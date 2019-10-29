此内容发布于2019年10月30日 上午12:50

（法新社贝鲁特29日电） 黎巴嫩总理哈里里（Saad Hariri）今天不敌全国13天来的反贪示威浪潮，宣布请辞，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）随即呼吁黎巴嫩政治领袖「尽快」筹组新政府。

蓬佩奥在声明中表示：「美国呼吁黎巴嫩政治领袖尽快促成新政府组成，建立稳定、繁荣及安全的黎巴嫩，回应公民需求。」

他说：「过去13天的和平抗议及全国团结表述，已传达出明确讯息，黎巴嫩人想要一个有效率且高效能的政府、着手经济改革，并终结贪腐乱象。」

蓬佩奥表示：「所有暴力或挑衅行为都必须停止。美国同时要求黎巴嫩军队及安全机构持续确保抗议民众的权益及安全。」

黎巴嫩民众不满政治领导阶层贪腐横行，发动史无前例抗议行动，造成全国大瘫痪。尽管政府上周通过紧急经济纾困计画，首都贝鲁特（Beirut）街头仍挤满抗议人群，导致银行学校关上大门。

哈里里下台代表政治情势将更为趋紧，恐更不利于筹组新政府、着手解决黎巴嫩自1975年至1990年内战以来最严峻经济危机。

哈里里一般来说有西方国家和逊尼派波湾阿拉伯盟国的支持，他一下台，不仅升高风险，也把黎巴嫩推向一个不可预知的循环。黎巴嫩有可能进一步受到有伊朗当后盾的黎境游击组织真主党（Hezbollah）影响，让当地更难以吸引亟需的外资。

黎巴嫩的政治领袖似乎对最新发展备感意外，对示威运动表达同理心之余，也对权力真空引发的混乱示警。

黎巴嫩政治领袖通常得花上数个月协商才能敲定内阁人事，黎巴嫩支持者认为国内承担不起这种情况。

根据黎巴嫩宪法，政府将留守担任看守政府，以利协商筹组新政府。

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