此内容发布于2019年9月25日 上午5:50

（法新社斯德哥尔摩25日电） 有「另类诺贝尔奖」称号的瑞典优质民生奖评审今天表示，16岁环保少女桑柏格获得优质民生奖，理由是她扩大采取紧急气候行动的需求，并激励数百万同侪为气候问题发声。

优质民生奖（Right Livelihood）基金会发布声明表示，桑柏格（Greta Thunberg）的获奖原因为「唤起并扩大采取紧急气候行动的政治需求，这些行动反映科学事实」。

声明还说：「她决定不再容忍迫在眉睫的气候灾难危机，此举已驱使数百万同侪也站出来发声，要求各界立刻采取气候行动。」

桑柏格去年8月展开「周五为未来而战」（Fridays for Future）全球气候运动。她自此开始到瑞典国会外独自静坐，并高举「为气候罢课」（School Strike for the Climate）标语。这句话现已成为她的代表性标语。

桑柏格传达的讯息引起世界各地青年学子的共鸣。本月20日，全球估计有超过150个国家的400多万人走上街头，参与「全球为气候罢工 」（global climate strike）抗议活动，要求政治人物采取行动，挽救气候灾难。

今年优质民生奖也颁奖给其他3人，包括西撒哈拉人权运动领袖海达（Aminatou Haidar），理由是她「尽管遭到监禁和虐待，仍采取坚定的非暴力行动，为西撒哈拉地区人民追求正义和自决能力」。

另外，律师郭建梅也获奖，原因是她为捍卫中国女权，「持续采取具开创性的行动」。

巴西胡卡拉亚诺玛米协会（Hutukara Yanomami Association）及其领袖科佩纳瓦（Davi Kopenawa）获奖原因为，「他们在保护亚马逊雨林和生物多样性，以及原住民土地与文化方面，展现勇敢决心」。（译者：李宛谕/核稿：刘淑琴）

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