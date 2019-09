(法新社斯德哥尔摩25日电) 有「另类诺贝尔奖」称号的瑞典优质民生奖评审今天表示,16岁环保少女桑柏格获得优质民生奖,理由是她扩大采取紧急气候行动的需求,并激励数百万同侪为气候问题发声。

优质民生奖(Right Livelihood)基金会发布声明表示,桑柏格(Greta Thunberg)的获奖原因为「唤起并扩大采取紧急气候行动的政治需求,这些行动反映科学事实」。

声明还说:「她决定不再容忍迫在眉睫的气候灾难危机,此举已驱使数百万同侪也站出来发声,要求各界立刻采取气候行动。」

桑柏格去年8月展开「周五为未来而战」(Fridays for Future)全球气候运动。她自此开始到瑞典国会外独自静坐,并高举「为气候罢课」(School Strike for the Climate)标语。这句话现已成为她的代表性标语。

桑柏格传达的讯息引起世界各地青年学子的共鸣。本月20日,全球估计有超过150个国家的400多万人走上街头,参与「全球为气候罢工 」(global climate strike)抗议活动,要求政治人物采取行动,挽救气候灾难。

今年优质民生奖也颁奖给其他3人,包括西撒哈拉人权运动领袖海达(Aminatou Haidar),理由是她「尽管遭到监禁和虐待,仍采取坚定的非暴力行动,为西撒哈拉地区人民追求正义和自决能力」。

另外,律师郭建梅也获奖,原因是她为捍卫中国女权,「持续采取具开创性的行动」。

巴西胡卡拉亚诺玛米协会(Hutukara Yanomami Association)及其领袖科佩纳瓦(Davi Kopenawa)获奖原因为,「他们在保护亚马逊雨林和生物多样性,以及原住民土地与文化方面,展现勇敢决心」。(译者:李宛谕/核稿:刘淑琴)

