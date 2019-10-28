此内容发布于2019年10月29日 上午12:50

（法新社新德里29日电） 印度南部坦米尔那都省的2岁男童不慎掉入26公尺深的井中，经3天多不间断救援后，今晨确认男童已死亡。印度前总统顾问批评，当局未采用科学方法，导致错过黄金救援时段。

综合新德里电视台（NDTV）等印度媒体报导，坦米尔那都省（Tamil Nadu）一名2岁男童威尔森（Sujith Wilson）25日下午5时许在住家附近玩耍，不慎跌入井中。

最初，坦省几个志愿团体率先赶来，虽拥有救援机器设备，却试图先用绳子绑住卡在井中的男童身上把他拉出，结果导致男童滑入更深的井中。

这些尝试失败后，印度国家灾害应变部队（National Disaster Response Force，NDRF）才收到报告，赶到事发现场，最后决定扩大井眼，探钻工程于27日展开。

不过，在经过82小时不间断的救援努力，中间救援团队在井深2公尺处钻挖一条更宽的管井，但因岩石硬度过高而延缓了探钻开挖工程，最后在今天凌晨4时左右钻挖到井深26公尺男童卡住的地方，但男童已经死亡。

男童的遗体送到医院解剖后已移往墓地下葬。

故印度总统卡兰（A.P.J. Abdul Kalam）顾问彭罗杰（Ponraj）批评说，政府没有采取科学方法就付出许多努力；如果他们计画周密，就不会让这个男孩离世。

尽管坦省至少有10人惨遭类似悲剧，但专家指出，当局尚无标准程序来应付这种危机，一旦发生类似问题，仍由地方当局随意解决。

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