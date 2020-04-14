此内容发布于2020年4月14日 上午5:50

（法新社华盛顿13日电） 美国智库皮尤研究中心今天公布民调显示，随着2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情撼动全球，美国人更倾向把传染病视为最大国安威胁，比率超过其他潜在威胁。

美国皮尤研究中心（Pew Research Center）最新调查发现，79%的美国受访者认为传染病扩散对美国构成重大威胁，73%的受访者把恐怖主义或核武扩散当成重大威胁。

2019冠状病毒疾病大流行已大幅改变民众认知。2014年非洲爆发伊波拉病毒（Ebola）疫情时，美国也传出病例，但疫情很快就被控制住。当年皮尤研究中心的民调显示，只有52%的美国人把传染病视为重大威胁。

之前已有多名专家预测，这种新型冠状病毒会改变美国国家安全和学术界关注的优先议题，类似于2001年的911攻击使恐怖主义与伊斯兰世界获得压倒性关注。

皮尤调查1000名美国人后还发现，对于传染病的疑虑已经超越党派和世代分野。支持或倾向支持共和党的美国民众，有77%认为传染病是严重问题，支持或倾向支持民主党的民众，比率则为略高的82%。

至于气候变迁议题，两方看法就相差甚大。民主党支持者一派有88%视气候变迁为重大威胁，共和党一派只有31%。

皮尤研究中心的民调在3月3日至27日透过电话访问进行，误差范围为正负3.7个百分点。

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