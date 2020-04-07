此内容发布于2020年4月7日 上午4:20

（法新社巴黎7日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐全球3个月，造成超过135万人感染，7万多人死亡。以下为法新社汇整，与这个新型冠状病毒（novel coronavirus）引发疾病相关的几个问题。

※ 哪一族群风险最高？

● 年纪愈长的人病情愈重

根据3月31日最新一期英国医学期刊「刺胳针」（The Lancet）刊载的研究，平均来说，60岁以上族群风险较高，这个年龄群确诊患者的死亡率达6.4%

根据2月所观察到的数百起主要出自中国的确诊病例，80岁以上族群死亡率攀至13.4%，60岁以下族群则仅0.32%。

同样的，研究显示，确诊患者年纪愈长，住院比例也愈高。10至19岁族群住院率0.04%；40至49岁4.3%；60至69岁11.8%；80岁以上18.4%。

● 慢性病史也是风险因子

有诸如心脏疾病、中风史、癌症等病史的民众也是高危险群。

日前通报1万起死亡病例的义大利，整理出病故患者生前既有的病史，最常见的为高血压（73.5%），接着依序为糖尿病（31%）、冠状心脏疾病（27%）。

※ 预料会有多少人会病故？

从全球死亡数字和官方注册病例的数据关系来看，COVID-19夺走约5%确诊患者的性命，但每个国家说法都不同。

不过，上述死亡率还必须审慎看待，因为没有人知道实际感染人数到底有多少。

由于许多患者症状轻微或没有症状，实际感染人数可能比测得的还要多，死亡率因此可能会比5%要低。

即便如此，巴黎巴斯德研究所（Pasteur Institute）的古雪梅（Simon Cauchemez）说，就算仅1%患者会病故，「假如有30%或60%的人口感染，数字依旧很可观」。

※ 症状有哪些？

根据世界卫生组织（WHO），最常见症状包括呼吸道问题、发烧、咳嗽、呼吸急促以及呼吸困难。

其他常见症状还包括失去嗅觉和味觉。

症状通常持续两周，有时更久，有时更短。对某些人来说，情况会愈来愈糟。世卫说：「几个最严重案例中，感染可引发肺炎、严重急性呼吸道症候群、肾衰竭，甚至死亡。」

※ 传染途径有哪些？

新型冠状病毒主要藉由呼吸途径和身体接触传染。

患者的唾液微粒有传染性，比如说感染者一咳嗽，旁边的人就可能中镖。科学人员估计，人与人在约1公尺内的近距离，才有可能遭波及。

因此避免感染的妙招仍在勤洗手、咳嗽喷嚏时用手肘内侧或手帕遮口鼻，并避免握手亲吻等等。

专家建议患者戴口罩；还说若手、脸、眼、口或鼻碰到污染源，也有感染疑虑。

美国「新英格兰医学期刊」（NEJM）3月中旬刊载的研究报告显示，冠状病毒可在塑胶和不锈钢表面上停留2至3天，在纸板存活24小时。

另一个未知点，是冠状病毒能否不靠咳嗽喷嚏，光靠呼吸传递？这方面近来各界臆测颇多，但还未获科学证实。

※ 有可能二度感染吗？

亚洲的几个案例让人不禁质疑，是否有可能在感染、治疗、痊愈、检测呈阴性之后，二度中镖？

鉴于案例零星，科学家认为，疑似二度中镖的患者可能从一开始就没有完全康复。

而他们采检之所以得到阴性结果，可能是采检未执行妥当，或者当时患者体内的病毒十分微弱。

然而，目前还无法确定我们对抗病毒的免疫力会有多高。根据其他病毒性疾病案例，专家认为，一旦痊愈，人就能暂时免疫，尽管这还有待证实。

不过重点是，目前还不清楚COVID-19痊愈患者体内的免疫力能维持多久。华府战略暨国际研究中心（CSIS）说，如果免疫力时效不长，一个确诊过的人有可能再度中镖。（译者：蔡佳敏/核稿：陈昱婷）

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