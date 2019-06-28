此内容发布于2019年6月28日 上午3:05

（法新社大阪28日电） 全球领袖齐聚一堂，在今天展开多年来风险最高的G20大阪峰会。尽管美国总统川普姿态放软，各国针对美中贸易战、地缘政治局势紧张和气候变迁等龃龉仍在酝酿。

川普在前往大阪赴会途中，不断放话抨击美国盟友和敌人；然而，在与各国领袖面对面接触时，却没有表现出往常的好斗态度。

一改前往大阪前称美国的传统盟友德国「拖欠款项」，没有对北大西洋公约组织（NATO）预算贡献足够经费的批评态度，川普今天会见德国总理梅克尔（Angela Merkel）时相当热情。

川普说：「她（梅克尔）是个很棒的人、很棒的女性，我很高兴有她这个朋友。」梅克尔先前两度在公开场合不由自主地全身颤抖，引发外界对她身体状况的疑虑，德国官员则坚称她身体无恙。

同样地，川普也称赞作为东道主的日本首相安倍晋三，赞许安倍「把许多汽车公司」搬到美国，似乎对安倍展示给他的对美投资文件感到满意。

但就在两天前，川普甫对美日安保条约提出质疑，称美国致力保护日本，但若是美国遭遇攻击，日本可能「只会透过观看索尼（Sony）电视」袖手旁观。

尽管各方在公开场合言谈热络，但各国可能就贸易、伊朗局势和气候变迁议题等发生龃龉，让本届峰会可能演变成多年来火药味最重的会议之一。

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