此内容发布于2019年8月14日 上午8:20

（法新社冰岛雷克雅维克14日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）派人前往冰岛火山地带，进行新型太空探测器测试工作，为筹备2020年登陆火星的任务铺路。

NASA在7月时派出15名科学家和工程师，前往距离冰岛首都雷克雅维克（Reykjavik）100公里的地方，进行为期3周的原型探测车测试。这台小型原型探测电动车有着白色车身，搭配橘色的底盘。

位于冰岛第2大冰川朗格冰原（Langjokull Glacier）下游，且拥有黑色玄武岩砂土、风蚀沙丘和崎岖山地的地形条件，让它被选为模拟火星表面的测试地点。

这项测试计画名为「半自主岩屑环境导航」（Semi-Autonomous Navigation for Detrital Environments, SAND-E）。

受NASA委托参与测试的加拿大太空服务公司（Mission Control Space Services）经理德斯里耶（Adam Deslauriers）表示：「对于模拟火星探测及如何操控探测车来说，这是一次相当好的实验。」

这台探测车将继续执行「好奇号」探测车（Curiosity）的火星任务。好奇号自2012年开始服役，寻找是否存在任何古老生命迹象，也为人类探测火星铺路。

专家指出，位于北大西洋的冰岛是座火山岛，跟火星地表十分相似。

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