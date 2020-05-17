（法新社日内瓦18日电） 世界卫生组织（WHO）今天将召开史上头一遭视讯大会，但各方忧心美中两大国间的紧张，恐打乱国际间处理2019冠状病毒疾病（COVID-19）所需的有力团结行动。

第73届世界卫生大会（WHA）于日内瓦时间今天中午12时（台北时间晚上6时）登场，但从以往通常为期3周的时间大幅减为18、19两天，预料焦点全都会在COVID-19疫情上；疫情目前在全球已夺走31万条人命、感染近470万人。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）15日表示，这次「将是世卫1948年肇建以来，最重要一场世卫大会之一」。

但全球盼藉这个机会达成共同举措因应疫情，很可能受美中两强在这次疫情大流行而关系逐渐恶化所累。

美国总统川普上周扬言要就中国造成COVID-19散播，切断与中国的关系，还不断提出病毒源自中国实验室此一未经证实的指控。川普还以世卫顺从北京、在疫情之初淡化严重性为由，暂停对世卫的金援。

尽管美中摩擦升温，各国仍盼通过有共识的决议来共同应对疫情大流行。由欧盟所端出的决议草案，呼吁「公正、独立与全面地评估国际对疫情危机的因应」。

欧盟消息人士表示，各国不会回避棘手议题，包括呼吁世卫进行更多改革，因为各国认定这次疫情证明世卫不足以防止这类规模的危机。决议也会呼吁世卫与其他国际机构与国家密切合作，以查明新型冠状病毒源于何种动物，并弄清楚为何会从动物移转到人类身上。

各国外交官虽已原则就决议达成共识，但观察家们仍忧心目前政治氛围下，还是会有国家可能会推翻共识。美国驻联合国大使布伦博格（Andrew Bremberg）15日说「我的希望是我们能加入共识」，此话不免让外界七上八下。

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