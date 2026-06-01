AI复制不了的温度 日本刮起印刷小志风潮

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（法新社京都1日电） 在日本京都一家印刷工厂纸张翻飞、机器运转的声浪中，两位创作者注视着自己的摄影专题以报纸大开本的形式问世。这是他们在人工智慧（AI）时代争取新读者群的努力之一。

尽管出版业正呈现衰退，自行出版以及手作纸本小杂志（zine）在日本却日益盛行，反映当地在数位时代依然对纸本的深厚喜爱。

其中一位创作者小原一真（Kazuma Obara,音译）在工厂接受法新社采访，双手沾满墨水地说：「我认为（纸本）是一种能够调动五感的媒介，这点与社群媒体截然不同。」

小原一真和他的创作伙伴森昭彦（Akihico Mori,音译）是最新一批运用京都新闻（Kyoto Shimbun）提供纸本印刷的艺术家。在订阅人数下滑的同时，这家报社正寻求为其印刷机器开发其他用途。

40岁的摄影师小原说：「我觉得纸本媒体非常开放。你可以递给别人，也可以一起阅读。」他反而觉得行动电话「非常封闭」。

44岁的作家森昭彦则说，人们「亲手拿着作品时，能感受到创作者的热情」。

他说：「我认为这正是纸本的魅力所在，而人工智慧绝对无法复制。」

日本印刷媒体呈现急速萎缩，书籍与杂志销售额仅剩1996年峰值2.6兆日圆（约163亿美元）的4成。根据日本报业协会资料，报纸发行量在1997年达到5376万份高峰，但到2025年已跌至不到一半。

全球许多作家和出版商都担忧，AI和社群媒体将加速纸本没落的趋势。在英国，一份2025年的研究显示过半受访小说家认为，AI很可能取代他们的工作。

然而，和世界其他国家一样，在美国1930年代由科幻迷发源的「自己动手」（Do-It-Yourself）出版，包括这类俗称小志的出版品，在日本也正快速发展，尤受年轻世代青睐。

公广媒体日本放送协会（NHK）引述一家调查公司指出，截至2026年3月的年度内，日本自力出版市场估值将达到1500亿日圆，将近是4年前的2倍。

在东京某个周末，数百名访客蜂拥至小志市集，现场展出各种尺寸与形式的手作杂志，有的结合抽象设计、摄影或个人独白。

22岁的参观者菊池晴美（Harumi Kikuchi,音译）说：「AI和社群媒体由演算法驱动，只推送我们想看的东西。但这么多小志创作者聚集在这里，证明世界观其实很多元。」

以黑白插画纪录日常的岸野私（Watashi Kishino,音译）表示，人们可以用AI和数位科技创作出各种东西，「但我相信，像这样手上握有具体实体的东西，还是有无法取代的魅力」。

岸野私依然相信，即使在数位时代，纸本书与杂志依然会长存，「只有纸才能给人温度，绝对还有人在找这种感觉」。