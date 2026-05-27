AI新时代教宗道德立场引关注 范斯：给予重要指引

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（法新社华盛顿26日电） 美国副总统范斯（JD Vance）今天盛赞罗马天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）针对人工智慧（AI）风险所发表的通谕「极具洞见」，在一个引发混乱的AI时代之中，实为彰显道德表率的必要之举。

良十四世这个月25日发表名为「伟大的人类」（Magnifica Humanitas）的通谕，列出AI可能影响人类的清单，其中包括这项科技可能带来「新的奴役形式」。

范斯今天接受美国国家广播公司新闻网（NBC News）专访时表示，依他所读，这份通谕「极具洞见」，符合「我们会对教会领袖的期望和盼望」。

他补充说：「道德的原则永不变，但应用这些原则的方式会随世界变化而调整，对吧？」

范斯与教廷曾在移民政策上发生冲突，良十四世也曾公开谴责白宫的大规模驱逐出境政策；即便如此，2019年改信天主教的范斯透露，他很高兴看到这位来自芝加哥的教宗，在去年接掌教廷时选择了「良十四世」作为尊号。

范斯说，良十四世的通谕显然是在向良十三世（Leo XIII）致敬。他说，良十三世当年接任教宗时社会正迎来工业时代，也因此撰写通谕警告重大科技变革对人类的影响。

范斯补充道：「良十四世是在AI时代开端时期就任教宗，我相信，如果我们能成功度过这个时代，很大程度会归功于教宗与教会能够提供我们所需的道德指引。」

他最后说：「我认为我们真的需要道德指引来审慎思考这些问题，而这正是教会作为领导者最擅长的事。」