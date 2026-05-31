AUKUS协议精简化 澳洲拟购买美现役潜舰 取代新造舰

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（法新社新加坡31日电） 澳洲与美国30日宣布，双方将针对「澳英美三方安全伙伴关系」（AUKUS）协议中购买核动力潜舰的细节进行「精简化」，澳洲未来取得的潜舰将不再包含新造舰艇。

法新社报导，澳洲与美国官员是在新加坡「香格里拉对话」（Shangri-La Dialogue）期间作出上述宣布。这场防务峰会汇集约45国的国防高阶官员与专家。

根据2021年签署的AUKUS协议，澳洲预计在15年内向美国购买至少3艘「维吉尼亚级」（Virginia-class）核动力潜舰。

澳洲副总理兼国防部长马勒斯（Richard Marles）、美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）与英国国防大臣希利（John Healey）在联合声明中证实，将调整这项潜舰协议。

声明指出：「副总理与两位国防首长欢迎简化澳洲采购维吉尼亚级潜舰方案的提议，此举将简化供应链管理、作战与维修需求，并最大化成本效益。」

「这项措施将使澳洲取得3艘现役维吉尼亚级潜舰，取代原先新造舰与现役舰混合的方案。」

美国海军目前拥有24艘维吉尼亚级潜舰，但美国造船厂难以达成每年建造2艘新舰的生产目标。

美国国内也有人质疑，华府为何在自身军力需求尚未满足之前就出售核动力潜舰给澳洲。

澳洲原本预计采购2艘二手及1艘全新的维吉尼亚级潜舰。

AUKUS潜舰计画堪称澳洲国防战略核心。坎培拉政府预估，未来30年的总支出可能高达2350亿美元。