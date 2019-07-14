智能手机现在主要被用来自拍，今后或将成为最为安全且普及的认证工具。 (Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.)

在当代，遭遇信息欺诈的概率要高于光天化日下被盗被窃。为更好地保障数据安全，来自沃州的企业OneVisage开发了一套可借助普通的智能手机使用的3D人脸生物识别系统。

“数字说明问题：在2018年，全球范围内因信息欺诈导致的损失超过8000亿瑞郎(合55519亿人民币)。其中八成的案件是通过采用用户密码认证方式实施的身份信息窃取。”OneVisage(英)外部链接的CEO兼创始人Christophe Remillet解释说。

这位专家补充道，“不幸的是，信息安全方面的解决方案，尤其是身份认证解决方案的进步速度无法跟上数字世界的发展脚步。犯罪活动由此向网络犯罪进化，欺诈者或犯罪组织所冒的司法网络追捕风险相对少。”

对One Visage的总经理Christophe Remillet来说，信息安全及尊重私人生活是每个人基本权利的一部分。 (swissinfo.ch)

信息保护举报与分析中心(MELANI)也进一步证实了这一趋势。该中心系瑞士联邦政府为应对网络犯罪于2004年成立的，其季度报告同攻击及信息窃取者开发工具名单一样，每次发布后都受到很高的重视。信息窃取者里，有纯粹为了“活动一下”的黑客，有意图恶意破坏、比如攻击公共服务者，也有像真实公司一样结构化的犯罪组织。

世界第一

在巴黎完成工程师学业后，Christophe Remillet于1990年在瑞士开始个人职业生涯。他的历任雇主有活跃在国际市场上的多家企业。2002年，他在洛桑这个信息生态系统土壤尤为肥沃的地区投身了初创界。而信息安全这个领域之于他，也有些偶尔性。

“在2013年，由于工作原因去了美国，几天内我的借记卡和电子邮箱在网上被盗用了。出于我的工程师经历，我决定寻找能更好地保护数字身份的解决方案。然而我越深挖越沮丧。我用尽各种认证手段：密码、PIN码、生物识别解决方案，当时主要是基于指纹及虹膜等。我最终得出结论是未来需要采用3D人脸识别。”Christophe Remillet说。

而在当时，市场上没有任何该类系统。在朋友的帮助下，Christophe Remillet注册了OneVisage公司并在2014年与瑞士该领域最先进的两所瑞士高校-苏黎世联邦理工学院和巴塞尔大学进行合作，开发3D人脸识别技术。

OneVisage开发的系统可在数秒内进行生物数据识别。 (OneVisage)

他赌赢了。2015年2月，在巴塞罗那世界移动通信大会上，这家沃州的初创企业首家推出3D人脸识别系统，该系统通过简单的程序及安卓智能手机上的普通RGB摄像头即可操作。技术突破了特定硬件要求的限制，并适用于Windows和Linux平台。

加强认证

毫无疑问，人脸识别的优势是可及性强，不同于基于指纹或虹膜的技术，它不需要传感器或特殊设备。与目前现行的密码或PIN码系统相比，其安全性也被认为高出许多。

“我们面对的不仅是一个技术问题，更是一个人性问题。”Christophe Remillet指出。“现在，为能使用我们所订阅的不同服务，我们设置了十多个密码。由于难以记住所有的密码，大家就图方便，往往使用便于记忆、短而简单的密码。这为黑客们提供了便利。”

即便是短信认证方式也无法经受住考验。欧盟委员会批准的支付服务指令(PSD2 法)外部链接生效后，短信认证方式随之将在欧盟内部消失。该指令要求银行及服务商自9月起采取强客户身份验证(SCA 多语)外部链接这一新的安全标准。

“强客户身份验证”实际上需要在线交易采用以下三种手段中至少两种进行验证：所知信息(仅用户本人知道的信息，如密码)、所有物(仅用户本人掌握的数据，如通过智能手机或PC)及个人特征(体现用户特征的元素，主要是生物特征)。

该项立法将开启生物数据认证之路。但Christophe Remillet认为，迄今为止采取的生物识别解决方案，比如在机场使用的，已经暴露出其局限性。2D人脸识别容易通过对图片的修改、视频及硅胶面具进行操纵。通过智能手机或其它载体亦能轻而易举地钓取指纹，随后快速进行复制、数字化及仿造。

数字身份发挥作用

而3D人脸识别则能应对这类窃取行为。“由于传感器可以识别平面，因此借用照片或视频进行的攻击将不再凑效。即便是像《碟中谍》等电影中使用的硅胶面具也无法通过这种认证系统。”苹果的最新一代蜂窝手机采用3D人脸识别技术并非偶然。

尽管如此，Christophe Remillet还是认为在使用如银行服务进行线上支付时，采用这家库比蒂诺公司或其它信息、电话或社交媒体巨头的认证系统是极为危险的。“这些公司如今已经掌握了我们所有的数据，他们知晓我们的地址、行踪、消费习惯及我们使用的服务。我们应当保持警惕。这些巨头正在让用户习惯这种便利的逻辑。但便利并不代表安全。”

Christophe Remillet强调：“OneVisage的目标是通过自有解决方案，将数字身份的掌握权重新交还给用户及他们的供应商。比如，对一家银行而言，使用移动电话制造商提供的识别系统无异于自杀。这相当于给了这些企业掌控这家银行数据库及其客户数字身份的可能性。”

关乎每个人的问题

这家沃州企业已经启动了多个试点项目，并和一些企业达成了伙伴关系，其中包括设在中国的美国3D摄像头制造商奥比中光(Orbbec)、瑞士数字身份供应商Global ID和法国农业信贷银行。“我们仍然是一家处于蓬勃发展、正在推动产品的年轻企业。但我认为，鉴于近期曝光的信息滥用事件，许多企业都认识到在数据保护和网络安全方面现存的重大风险。”Christophe Remillet注意到。

“我相信，3D人脸识别事关几乎所有领域：从金融、政府和医疗服务到商业及交通，从汽车到机场。”OneVisage正在针对不同领域开发新的认证系统。但对这家洛桑企业及其年轻的合作者们而言，面对像亚马逊、脸书和阿里巴巴这样预算庞大的行业巨头，道路仍将是艰难的。

“我觉得人并非天生的创业者。这份事业需要家庭的支持、度过一些不眠之夜。虽然困难很多，但动力很足。我们的动力是为一个更加安全的数字世界贡献绵薄之力。”Christophe Remillet强调，“我们拒绝接受由中国或美国模式主宰的数字未来，它们将个人数据金钱化并加以利用，毫不尊重个人隐私。信息安全是一个关乎每个人的问题。我们认为，这是人权的一部分。”

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