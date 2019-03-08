1976年版的100瑞郎纸币长这样。 (KEYSTONE/GAETAN BALLY)

瑞士刚刚发行一版新纸币，一般情况下，央行会在不久后宣布召回旧纸币的时间，之后会有一个旧换新的更换期，逾期旧纸币将作废。现在瑞士想废除这一更换期限，旧纸币将永远不会失去价值。

但这不意味着旧纸币将永远可以在流通中使用，在银行宣布召回半年之后，旧纸币将不能再在流通中使用，而只能在瑞士央行的窗口在鉴定过真伪和问清来源后兑换。

1976年版100瑞郎纸币(如图)上印着瑞士建筑师弗朗切斯科·波罗米尼(Francesco Borromini)头像，该版纸币的更换期截至2020年5月，目前这一系列纸币还有价值超过十亿的钞票在流通中。



2019年3月7日，瑞士国民院以106:75票的投票结果，赞同联邦的意见，从1976年第六版纸币开始，取消旧钞换新期限。



大多数瑞士国民院议员认为钞票更换期限已经不再与时俱进：纸币过了允许更换期限会失去价值，而硬币则不会，这一点令人比较费解。除此之外，联邦还提到公民寿命的增长和其他国家的相关规定等因素，来支持取消纸币更换期的立场。国际重要纸币都能不受时间限制地予以更换。



而瑞士联邦院在去年冬季会议上，反对取消纸币更换期限，认为这有可能给犯罪分子带来可乘之机。而联邦对这样的担忧不予苟同，因为旧纸币在银行宣布召回之日起6个月后，便无法再使用，只能在瑞士央行的窗口兑换，这一点不会改变。

瑞士是否取消纸币更换期限这项事宜，尚需再回到联邦院继续讨论。



sda-ats/swissinfo.ch/xy

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