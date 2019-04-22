通过区块链，莱克斯(Laax)的滑雪者们可以实现拥有部分滑雪道的梦想。 (© Keystone / Gian Ehrenzeller)

当区块链于2008年首次被世人知晓时，它承诺将彻底改变我们管理和交易数据的方式。商业界已花费长达十年的时间来探索这一技术，但第一批应用实例却直现如今才初见端倪。

目前，一个坐落于瑞士东部的滑雪度假村正在鼓励滑雪者通过微型的数字股份获得该滑雪场的所有权。Weisse Arena Gruppe公司(英)外部链接经营着这个名为Flims Laax Falera(英)外部链接的度假村，该公司目前在分布式分类帐技术(distributed ledger technology，简称DLT)平台上发行着这些股份。该滑雪场的忠诚客户(例如购买滑雪年票者)也可以获得该公司的股份。

当地其它商业机构的命运，甚至是房价，都与这一度假村的成功与否紧密相连。而他们发行数字股份的目的正是为了与当地社区建立更紧密的联系，并且通过让客户分享利润并参与未来战略，来吸引更多的回头客。

DLT平台(例如区块链)的秘密武器是允许一群人安全地把数据(无论是金钱、金融工具，还是个人信息)直接实现共享。

这种数字系统避免了付钱给中间商，让其在交易双方间充当审计和裁判，而是允许用户自己对于数据的有效性共同进行商定。这保证了结算的即时性(不再需要几天)，并且降低了成本。Weisse Arena Gruppe公司通过Daura(英)外部链接股份登记平台发行股票，这一平台由电信巨头Swisscom(多语)外部链接的DLT系统提供支持。所谓的“加密股份”嵌入了一种“智能合约”，即一种计算机代码，它能在买卖时取代经纪人、托管银行以及其他中介的功能。这使得卖家和买家得以直接接触，从而实现即时对等交易。

该滑雪度假村还计划发行自己的加密货币GURU(Greatest User Return Unit)，这是一种属于个人的钱财，可以在这个度假村里使用。客人如果用瑞郎换取GURU来进行支付，他们便可以在度假村里的餐馆或使用其他设施时享受到折扣优惠。

人们对DLT的兴趣超越了对滑雪度假村本身的兴趣。

区块链地产

今年3月，瑞士小镇楚格(Zug)的一栋建筑资产中的20%被转换成数字股份。通过一个区块链平台，四位投资者以300万瑞郎的价格购买了这些股份。这是瑞士第一例物业资产数字化操作及交易，也许不久的将来就会有他人效仿。

代表这个房产所有权的数字代币是通过blockimmo(英)外部链接平台发布的。Elea Labs(英)外部链接确保了这些房产数据是真实且有效的。在这项交易的执行中，使用了一种与瑞士法郎以1：1比率挂钩的加密货币，该加密货币由Swiss Crypto Tokens(英)外部链接发行。这种所谓的“稳定币”可以避免与其他加密货币相关的价格剧烈波动。

目前由中介机构(律师、公证人等)执行的许多任务都可以用“智能合约”来取代，这种方式能够使交易更快达成，或者使租金收入更快地分配至股息。此外还有一个优势是，由于房产的数字股份能够更容易分割成更小的份额，因此，资金较少的投资者也可以加入到房产投资中。

对于一项物业的所有权，区块链能为所有参与方提供一个按照时间顺序排列的历史记录，而且，只有当交易各方都同意时，该记录的实时更新才会生效。目前，瑞士法律正在作出相应调整，以便在缺失手写签名的情况下，对仅有数字股票的交易进行认可。

文书工作终结者

创办一家公司需要大量的文书工作，以及大量的第三方机构对这一流程里的每个阶段进行批准。一个由法律业务组成的联盟与区块链服务提供商Proxeus(中)外部链接和IBM(多语)外部链接合作，将创建一家公司所需时间从几周缩短到几天。

在去年的一次试行中，他们在两小时内就完成了第一家公司Drakkensberg的创建。很大程度上，这要归功于他们与银行达成了特殊协议来加快金融交易，但是即使没有这种安排，他们也可以在48小时内完成创建其它公司。

区块链技术可以避免在众多律所和银行之间反复来回的大量文书工作，不再需要等待每个注册流程处理完毕，区块链为所有参与方提供了对整个程序的完整概观，使得程序中的多个步骤可以同时进行。

他们雄心勃勃地制定了在8月底之前建立10​​0家公司的目标。目前，参与试行的律师是在无薪条件下付出了他们的工作时间，因此，将这一流程转变为永久性的商业服务也是他们的目标之一。

区块链石油运输

Komgo(英)外部链接是一个由交易商、银行和检验公司所组成的联盟，他们正在使用DLT来简化“了解客户”(know you customer，简称为KYC)流程和商品货运融资。一次普通的海上货运可以产生总共240份文件，其中包括36项原始文件，分布在27个中介之间。

而DLT网络则通过采用算法，使得交易各方能够在不需要中介的情况下，就数据的有效性达成一致。如果交易各方持有数据相同的完全一样的副本，他们可以立即对此表示意见一致，这既加快了流程，又避免了日后产生争议。

各方都将自己的敏感数据保留在防火墙后，在有需要之时，他们可以将相关信息直接发送给网络内的其他用户。

这个网络还可以像玩拼图一样，拼建起一幅实时图像，为货运相关各方展示出货船运输进度。

该网络的总部位于日内瓦，于今年年初投入使用，它将贸易商与银行(为船运提供资金)更好地连接在一起。它还与位于伦敦的Vakt DLT平台合作，后者负责处理在商品交易链上的其它业务。

前景预测 区块链及其它DLT系统最可能产生哪些经济影响？对此，各方观点依旧存在分歧。一份2015年出具的世界经济论坛报告(英)外部链接预测，到2027年，10%的全球经济产出可能储存于区块链中。 去年，咨询公司麦肯锡的研究发现，这一技术在主要行业领域里已产生了90项商业应用，不过，麦肯锡预计还需要三到五年的时间，该技术才能实现规模化应用。 信息框结尾



(翻译：谢静雯，小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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