此内容发布于2019年4月16日 下午3:51

早于1991年便被列入世界遗产的巴黎圣母院，每年吸引着约1300万名游客造访。

(Keystone)

瑞士联邦主席乌力·毛勒(Ueli Maurer)代表瑞士政府，对本周一(4月15日)晚间吞噬坐落于法国巴黎的地标性建筑-巴黎圣母院大教堂的毁灭性火灾致以深切慰问。



在瑞士联邦委员会推特(Twitter)官方账号最新发布的消息中，联邦主席乌力·毛勒表示：“看到巴黎腹地这座对于我们而言奉为至宝的历史遗迹被大火焚毁，险些付之一炬，不禁让我们深感悲痛。”

包括毛勒在内的多国元首，均对当天晚间临近7点时巴黎圣母院突遭火灾深感震惊及痛心。当晚，熊熊烈焰肆虐席卷了坐落于巴黎塞纳河中央西岱岛上的这座举世闻名、建于12世纪的大教堂。



次日(4月16日)早间，据法国官方介绍，火势在蔓延数小时后已“得到控制”，约400名消防人员在现场成功抢救出多件圣母院中尚未被烧毁的珍贵艺术品及文物。火灾最终导致塔尖及教堂屋顶坍塌，支撑塔尖的木质结构也在大火中被焚毁，但圣母院的主结构得以挽救。法国总统马克龙誓称，法国将重建巴黎圣母院。



法国司法部门现已就火灾原因展开调查。一名消防人员在激烈扑救中身受重伤。



早于1991年便被列入世界遗产的巴黎圣母院，每年吸引着约1300万名游客造访，当之无愧地位居世界上接待游客最多的旅游胜地之列。



Keystone-SDA/jdp

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