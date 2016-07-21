此内容发布于2016年7月21日 下午2:00 最后更新 - 2016年7月21日 -14:00

埃尔多安的拥护者，在瑞士土耳其领事馆前聚集游行，欢庆平定政变。 (Keystone)

瑞士生活着12万土耳其移民，土耳其政变之后，瑞士境内生活的埃尔多安追随者及其反对派之间的矛盾是否也在加剧？继政变流产之后，土耳其政府针对真正的对手或假想敌进行大规模打压，瑞士媒体纷纷对生活在本国的土耳其人之间的紧张关系进行了报道。

土耳其总统埃尔多安针对潜在对手的报复行为似乎已经抵达瑞士。“埃尔多安的拥护者在Facebook和Wahtsapp上呼吁，反对者站出来，”《20分钟报》这样报道。这份免费报刊还选登了一些帖子，比如“我们要团结起来一起捣毁叛军的巢穴。”

在另外一些帖子里，有人要求关闭一所2009年为响应葛兰运动而在苏黎世成立的学校。法图拉·葛兰曾经是土耳其总统的一名忠实信徒，后来因指控埃尔多安及政权腐败，而与其翻脸。土耳其政变之后，他被视为土耳其最大的敌人。

葛兰与埃尔多安的分裂早在三年前就在瑞士的土耳其群体中制造了隔阂，以至于原本是朋友关系的人见面都不再说话，Cebrail Terlemez这样对瑞士电台说。他是苏黎世的一位历史学家，同时也是葛兰运动的成员。他说：“土耳其发生的政变对生活在瑞士的土耳其人影响很大，尽管政变已经过去，令人松了口气，但两极分化还是有所加剧。”

瑞士限制出口土耳其监听设备 在土耳其的大清算阶段，瑞士国家经济事务秘书处(Seco)收紧了面向土耳其的物资出口，尤其是针对用来压制民众的物资。《新苏黎世报》报道：“根据土耳其的最新形势，我们针对向土耳其出口的有关监听技术的物资加强了检验，”瑞士国家事务秘书处负责人Jürgen Böhler这样说。早在政变之前，出口土耳其的无线监听仪就已经被禁止。 信息框结尾

生活在瑞士的库尔德人对埃尔多安的手有可能伸到瑞士来还是心存惶恐，过去他们常常为了自己权益而上街游行。“这次库尔德人比较谨慎，”《巴塞尔报》用这样的题目刊登了与库尔德移民Edibe Gölgeli的采访，她是巴塞尔州议会的议员，也是瑞士库尔德协会的会长，她在采访中说：“现在不是正确的时间，走上街头为反对埃尔多安游行，”否则库尔德人将被与政变混为一谈。“埃尔多安应该用民主的手段被赶下台。”她担心土耳其可能会爆发内战，许多土耳其人将逃离。

瑞士的土耳其难民数量将增多，这是一个现实问题， 自由民主党国会议员Kurt Fluri在伯尔尼《每日导报》(Tageszeitung)上说。难民申请会受到审核，但是是否批准不受埃尔多安事件影响。而右翼人民党的Andreas Glarner则完全持不同态度，他说，不应该因为土耳其的政变而接收更多难民，埃尔多安当时是民主选举选上来的。

在苏黎世土耳其领事馆前，上周末一些埃尔多安的支持者走上了街头，欢庆平定政变。关于这个小型的游行，瑞士警方的评论是“平静的进行”，地方媒体也未做特殊报道。

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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