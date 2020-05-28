在瑞士，很多女性在生子後會減少工作量。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士是女性非全時工作比例最高的歐洲國家之一。最新的一項研究表明，這種情況並非都是出於女性自願。如果條件允許，她們中的許多人都希望提高工作百分比。

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爸爸全職工作，媽媽兼職工作：這毫無疑問是瑞士家庭最常見的就業模式。

瑞士職場裡的媽媽們是否對自己的現狀感到滿意？為了回答這個問題，瑞士家庭協會Pro Familia於3月展開一項調查(法)外部链接-對500名有一個或多個子女的母親進行了抽樣問卷。

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該研究顯示的重要事實之一：超過四分之三的被調查者在生了孩子之後減少了工作時間-可見這一抉擇在女性員工中之普遍。聯邦統計局數據(多語)外部链接顯示，瑞士全國的家庭中，母親兼職工作是最為常見的狀態，60%的家庭均是如此。

儘管瑞士女性的就業比例屬於歐洲最高之列，但瑞士是僅次於荷蘭的、女性兼職工作比例第二高的歐洲國家。

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七成女性希望提高工作百分比

就目前情況而言，Pro Familia家庭調查的女性受調者中，近三分之二的人表示對現狀滿意。五分之一的女性希望進一步降低工作百分比，而希望增加工作時間的女性只佔17%。

儘管如此，調查結果證明：如果所有鼓勵女性事業發展的外部條件都具備，那麼十分之七的受調女性希望增加工作量-她們中的大部分受過高等教育。她們心中理想的工作百分比最高為80%，只有少數人願意全職工作。

推動女性進一步投入職場的前提條件有哪些？ Pro Familia總結了四個要點：就業的經濟利益、托兒機構的費用、遠距辦公的可能性，以及縮短做家務和照顧子女時間的可能性。



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長期以來，高昂的育兒費用一直被認為是女性就業的主要障礙。儘管近年來採取了一些改進措施，但並未真正提高女性就業的經濟利益。從聯邦統計局的數據來看，瑞士家庭平均將家庭收入的4%用於家庭外托兒。對收入最高的三分之一比例家庭來說，一個4歲以下子女每月的托兒費用約為1160瑞郎，而對收入最低的三分之一比例家庭來說，這一月開銷為400瑞郎。

Pro Familia所作的調查還發現了另一個現實，即女性處於家務和子女教育的“雙重責任”之下。在有子女的家庭中，母親仍然要完成大部分家務勞動。

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總體來說，瑞士男女之間仍然存在著傳統的角色分工，這可能與瑞士“不干預性”的家庭政策有關。提契諾州統計局的Francesco Giudici於2019年11月接受瑞士資訊swissinfo.ch採訪時說：“'男主外'時代的社會及經濟結構構成家庭和職業生活的基礎，而這一結構在我們如今的社會中依然清晰可見，並且它一直傳遞著這樣一個觀念：生兒育女是私人抉擇。”

Giudici認為，就算瑞士去年9月通過了男性兩週必休陪產假的議案，這也不足以突破其他那些支持傳統角色分工的文化及機構因素的阻力。

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