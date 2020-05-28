在瑞士，很多女性在生子后会减少工作量。 (© Keystone / Gaetan Bally)

瑞士是女性非全时工作比例最高的欧洲国家之一。最新的一项研究表明，这种情况并非都是出于女性自愿。如果条件允许，她们中的许多人都希望提高工作百分比。

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爸爸全职工作，妈妈非全职工作：这毫无疑问是瑞士家庭最常见的就业模式。

瑞士职场里的妈妈们是否对自己的现状感到满意？为了回答这个问题，瑞士家庭协会Pro Familia于3月展开一项调查(法)外部链接-对500名有一个或多个子女的母亲进行了抽样问卷。

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该研究显示的重要事实之一：超过四分之三的被调查者在生了孩子之后减少了工作时间-可见这一抉择在女性员工中之普遍。联邦统计局数据(多语)外部链接显示，瑞士全国的家庭中，母亲兼职工作是最为常见的状态，60%的家庭均是如此。

尽管瑞士女性的就业比例属于欧洲最高之列，但瑞士是仅次于荷兰的、女性非全职工作比例第二高的欧洲国家。

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七成女性希望提高工作百分比

就目前情况而言，Pro Familia家庭调查的女性受调者中，近三分之二的人表示对现状满意。五分之一的女性希望进一步降低工作百分比，而希望增加工作时间的女性只占17%。

尽管如此，调查结果证明：如果所有鼓励女性事业发展的外部条件都具备，那么十分之七的受调女性希望增加工作量-她们中的大部分受过高等教育。她们心中理想的工作百分比最高为80%，只有少数人愿意全职工作。

推动女性进一步投入职场的前提条件有哪些？Pro Familia总结了四个要点：就业的经济利益、托儿机构的费用、远程工作的可能性，以及缩短做家务和看护子女时间的可能性。



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长期以来，高昂的育儿费用一直被认为是女性就业的主要障碍。尽管近年来采取了一些改进措施，但并未真正提高女性就业的经济利益。从联邦统计局的数据来看，瑞士家庭平均将家庭收入的4%用于家庭外托儿。对收入最高的三分之一比例家庭来说，一个4岁以下子女每月的托儿费用约为1160瑞郎，而对收入最低的三分之一比例家庭来说，这一月开销为400瑞郎。

Pro Familia所作的调查还发现了另一个现实，即女性处于家务和子女教育的“双重责任”之下。在有子女的家庭中，母亲仍然要完成大部分家务劳动。

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总体来说，瑞士男女之间仍然存在着传统的角色分工，这可能与瑞士“不干预性”的家庭政策有关。提契诺州统计局的Francesco Giudici于2019年11月接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时说：“‘男主外’时代的社会及经济结构构成家庭和职业生活的基础，而这一结构在我们如今的社会中依然清晰可见，并且它一直传递着这样一个观念：生儿育女是私人抉择。”

Giudici认为，就算瑞士去年9月通过了男性两周必休陪产假的议案，这也不足以突破其他那些支持传统角色分工的文化及机构因素的阻力。

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