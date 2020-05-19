此内容发布于2020年5月19日 上午9:00

2020年5月6日瑞士经济部长盖伊·帕尔莫兰(Guy Parmelin)在联邦特别会议上就新冠病毒疫情发言。

(Keystone / Peter Klaunzer)

新冠病毒为全球带来经济危机，各国政府都在竭尽全力挽救本国经济，拿出前所未有的高额救济款扶持摇摇欲坠的经济，瑞士政府解囊出资650亿的扶助金，属于出手最大方的国家之一。



新冠病毒大流行病全球肆虐，给许多经济领域造成瘫痪，国际货币基金组织( Internationale Währungsfonds外部链接)预测2020年世界经济将会出现3%的下降，据该组织数据，这是自上世纪30年代以来的“最大衰退”，严重程度远超2008年的金融危机。

全世界大多数国家的政府都在力挽狂澜，尽力遏制经济损失，创造恢复条件。各国都动用了前所未有的扶持措施，支持家庭、企业和金融市场度过难关。



经济发展与合作组织(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung外部链接)的所有37个成员国都启用了某种形式的金融辅助手段扶持本国经济，大多数国家对因受疫情影响而收入受损的工薪阶层予以不同程度的支持。



这次经济援助的规模在各国达到了史无前例的程度。根据金融网页Finanzwebsite Barron's外部链接三月底的估算，各国在这次新冠病毒带来的危机中非同一般的扶助金额总数，有可能超过10万亿美元，而且各国还在陆续采取更多辅助措施。



瑞士解囊资助650亿瑞郎



瑞士议会在5月初的特别会议上，批准了联邦(瑞士政府)为缓解新冠疫情带来的危机而申请的570亿瑞郎经济扶助金计划，这是议会首次就如此高额的扶助金进行定夺。

Aufteilung der dringenden Mittel, die im Parlament als Reaktion auf die Coronavirus-Krise verabschiedet wurden Grafik: Aufteilung der dringenden Mittel, die im Parlament als Reaktion auf die Coronavirus-Krise verabschiedet wurden

瑞士政府为扶持经济共出资650亿瑞郎，因为瑞士采取的缩短工时措施需要的资金80亿瑞郎尚未算在内。





瑞士扶助金超过经合组织平均值



关于哪国出资最多很难进行国际对比，一方面各国情况不同，政府所作出的反应也不同，这与一个国家在危机之前就存在的社会保障结构有关。



另外，衡量的标准也不同：有些救济是额外的、不可预见的公共支出，不必偿还，而有些则是贷款或者是延期付款，日后须偿还。



参考国际货币基金组织的分析，可以得出结论：瑞士无论从税收政策还是超常公共支出方面，都属于救济力度最大的国家行列。



据国际货币基金组织的估算数据，瑞士资讯swissinfo.ch计算得出这样的结果：经合组织成员国的扶助金占各国生产总值份额的平均值为6.8%，而瑞士达到了9%。

BIP-Anteil der Ausgaben für einmalige Steuermassnahmen und öffentliche Ausgaben wegen zu Covid-19 im Vergleich Grafik: BIP-Anteil der Ausgaben für einmalige Steuermassnahmen und öffentliche Ausgaben wegen zu Covid-19 im Vergleich

从人口数字上看，瑞士也属出手大方国家行列：约每人救济7500瑞郎(约合5.25万元人民币)。



瑞士政府在本次危机中的扶助金力度上，只低于卢森堡(人口62.6万，平均每人资助17'500瑞郎)、日本(人口1.265亿，平均每人8400瑞郎)。

Betrag und Pro-Kopf-Äquivalent der steuerlichen Sondermassnahmen und öffentlichen Ausgaben in Bezug auf Covid-19 Grafik: Betrag und Pro-Kopf-Äquivalent der steuerlichen Sondermassnahmen und öffentlichen Ausgaben in Bezug auf Covid-19

全球范围内，日本和美国以高达上万亿美元的扶助金，属于在新冠病毒危机中扶持力度最大的国家。美国支付给低收入人群的现金补助是这次经济扶助措施中最重要的措施，也是最昂贵的一项开销。



而日本117万亿日元(约1万亿瑞郎)的扶助金总和，占全国生产总额的最大比例(21%)，其中6万亿日元是向个人和中小企业发放的救济金。



在欧洲，卢森堡的救助计划中包含的各种额外公共支出，达20亿瑞郎，其中对企业和个体经营者流动资金的辅助金超过80亿瑞郎是扶助金中的最大一笔开支。

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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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