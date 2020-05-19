2020年5月6日瑞士經濟部長蓋伊·帕爾莫蘭(Guy Parmelin)在聯邦特別會議上就新冠病毒疫情發言。

(Keystone / Peter Klaunzer)

新冠病毒為全球帶來經濟危機，各國政府都在竭盡全力挽救本國經濟，拿出前所未有的高額救濟款扶持搖搖欲墜的經濟，瑞士政府解囊出資650億的扶助金，屬於出手最大方的國家之一。



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新冠病毒大流行病全球肆虐，造成許多經濟領域癱瘓，國際貨幣基金組織( Internationale Währungsfonds)外部链接預測2020年世界經濟將會出現3%的下降，據該組織數據，這是自上世紀30年代以來的“最大衰退”，嚴重程度遠超2008年的金融危機。



全世界大多數國家的政府都在力挽狂瀾，盡力遏制經濟損失，創造恢復條件。各國都動用了前所未有的扶持措施，支持家庭、企業和金融市場度過難關。



經濟發展與合作組織(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung)外部链接的所有37個成員國都啟動了某種形式的金融輔助政策扶持本國經濟，大多數國家對因受疫情影響而收入受損的工薪階層予以不同程度的支持。



這次經濟援助的規模在各國達到了史無前例的程度。根據金融網頁Finanzwebsite Barron's外部链接三月底的估算，各國在這次新冠病毒帶來的危機中非同一般的扶助金額總數，有可能超過10萬億美元，而且各國還在陸續採取更多輔助措施。



瑞士解囊資助650億瑞郎

瑞士議會在5月初的特別會議上，批准了聯邦(瑞士政府)為緩解新冠疫情帶來的危機而申請的570億瑞郎經濟扶助金計劃，這是議會首次就如此高額的扶助金進行定奪。

Aufteilung der dringenden Mittel, die im Parlament als Reaktion auf die Coronavirus-Krise verabschiedet wurden Grafik: Aufteilung der dringenden Mittel, die im Parlament als Reaktion auf die Coronavirus-Krise verabschiedet wurden

瑞士政府為扶持經濟共出資650億瑞郎，因為瑞士採取的縮短工時措施需要的資金80億瑞郎尚未算在內。



瑞士扶助金超過經合組織平均值

關於哪國出資最多很難進行國際對比，一方面各國情況不同，政府所作出的反應也不同，這與一個國家在危機之前就存在的社會保障結構有關。



另外，衡量的標準也不同：有些救濟是額外的、不可預見的公共支出，不必償還，而有些則是貸款或者是延期付款，日後須償還。



參考國際貨幣基金組織的分析，可以得出結論：瑞士無論從稅收政策還是超常公共支出方面，都屬於救濟力度最大的國家行列。



據國際貨幣基金組織的估算數據，瑞士資訊swissinfo.ch計算得出這樣的結果：經合組織成員國的扶助金佔各國生產總值份額的平均值為6.8%，而瑞士達到了9%。

BIP-Anteil der Ausgaben für einmalige Steuermassnahmen und öffentliche Ausgaben wegen zu Covid-19 im Vergleich Grafik: BIP-Anteil der Ausgaben für einmalige Steuermassnahmen und öffentliche Ausgaben wegen zu Covid-19 im Vergleich

從人口數字上看，瑞士也屬出手大方國家行列：約每人救濟7500瑞郎(約合7613美金)。



瑞士政府在本次危機中的扶助金力度上，只低於盧森堡(人口62.6萬，平均每人資助17'500瑞郎)、日本(人口1.265億，平均每人8400瑞郎)。

Betrag und Pro-Kopf-Äquivalent der steuerlichen Sondermassnahmen und öffentlichen Ausgaben in Bezug auf Covid-19 Grafik: Betrag und Pro-Kopf-Äquivalent der steuerlichen Sondermassnahmen und öffentlichen Ausgaben in Bezug auf Covid-19

全球範圍內，日本和美國以高達上萬億美元的扶助金，屬於在新冠病毒危機中扶持力度最大的國家。美國支付給低收入人群的現金補助是這次經濟扶助措施中最重要的措施，也是最昂貴的一項開銷。



而日本117萬億日元(約1萬億瑞郎)的扶助金總和，佔全國生產總額的最大比例(21%)，其中6萬億日元是向個人和中小企業發放的救濟金。



在歐洲，盧森堡的救助計劃中包含的各種額外公共支出，達20億瑞郎，其中對企業和個體經營者流動資金的輔助金超過80億瑞郎是扶助金中的最大一筆開支。





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(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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