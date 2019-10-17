Stadler公司“FLIRT Akku”列车在瑞士试运行。

(Keystone / Gregor Fischer)

Stadler铁路车辆公司(Stadler Rail)多年来一直在尝试赢得印度的合同，但随着新近同印度尼西亚和台湾签署的订单，该公司终于成功打入亚洲市场。

对瑞士东部的这家铁路车辆制造商来说，最近两个月很值得庆祝。周二Stadler宣布竞争到台湾铁路管理局的订购合同，将向该局提供34列柴油电力火车头。该合同价值1.65亿欧元(约合12.86亿元人民币)。

仅仅三周前，该公司还宣布了在亚洲的首个重大交易：与印尼企业PT Inka创办合资公司，在外南梦(又译巴纽旺宜)的专门生产基地制造铁路车辆。成立这家合资公司的条件之一，就是500辆郊区铁路客运车厢的订单和日后500辆客运车厢的购买权。预计生产将于2021年启动。

Stadler董事长彼得·史普勒(Peter Spuhler)表示：“在印尼建立新生产基地是对Stadler进入亚洲市场的巩固，也为实现在该地区的增长创造了尽可能的最佳条件。”

印度的挫折

最近在印尼和台湾的成功可算让Stadler松了一口气，此前该公司在印度数遇挫折。自印度政府于2014年对海外直接投资开放铁路行业后，Stadler就希望能在印度市场立足。在2015年印度一笔大生意-十年内提供5000辆“最先进的”电力火车车厢-的竞标中，该公司成为最后的三个入围竞标者之一，眼看着努力就要成功。那可是印度铁路史上的第二大合同，总价几乎达到30亿瑞郎(约合214亿元人民币)。但如今该合同作为印度截至2027年列车车厢要求评估的组成部分，正在接受审核。就在另外两家入围竞标者-阿尔斯通(Alstom)和西门子(Siemens)-于2017年宣布合并时，这个合同已被印度政府叫停，而阿尔斯通和西门子的合并事宜也于今年被欧盟委员会否决。

2016年终于出现了“隧道尽头的亮光”，其时Stadler与其印度合作伙伴Medha Servo Drives幸运中标，要为印度制造40辆列车，合同总价刚过5亿瑞郎。两列火车刚下生产线，该合同就被废除，原因是有人投诉Medha Servo Drives为能中标影响了竞标条款。

“投标因而被取消，所以合资公司也未能见天日，”Stadler的发言人在电邮中告诉瑞士资讯swissinfo.ch。

swissinfo.ch/ac

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