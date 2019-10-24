在一项由环保组织联盟开展的塑料废弃物审查中，瑞士食品巨头雀巢排名第二，仅次于可口可乐。
周三，“摆脱塑料”(Break Free From Plastic 英)外部链接运动发布了这项分析结果，报告作者公布了连续两年进入前三名的公司：可口可乐，雀巢和百事可乐，指出它们“为解决塑料危机提供了错误的解决方案。”
环保联盟于去年9月的世界清洁日在50多个国家进行了塑料废弃物审查，发现了476’000多个一次性塑料包装和其他被回收的塑料废物，其中43%明确地来自特定品牌。
作为“摆脱塑料”运动的一份子，非政府环保组织“绿色和平”(Greenpeace)表示，在沃韦镇的日内瓦湖沿岸，志愿者在短短两个小时内收集了1’100多件塑料废弃物。在这个地区，雀巢是第二大污染源，仅次于零售商Coop，比可口可乐污染还严重。在当地清理期间发现的塑料污染元凶还包括一些大型瑞士零售商，即Migros，Denner和Lidl瑞士。
取消免费塑料袋
瑞士最大的两家零售商Coop和Migros周三宣布，从明年开始，他们将不再向顾客免费提供塑料袋。根据2016年签署的一项行业协议，两家公司计划继续在超市中提供收费塑料袋，该协议旨在减少一次性塑料使用量。
Coop和Migros表示，2016年以来，他们超市中塑料袋的使用量分别下降超过85%和83%。信息框结尾
SDA-Keystone/gw