环保主义者此前曾提请各方注意雀巢等大公司过度使用一次性塑料的问题，该公司于2019年4月在其沃韦镇(Vevey)总部收到了绿色和平组织用塑料废物制成的巨型怪物。 (© Keystone / Laurent Gillieron)

在一项由环保组织联盟开展的塑料废弃物审查中，瑞士食品巨头雀巢排名第二，仅次于可口可乐。

周三，“摆脱塑料”(Break Free From Plastic 英)外部链接运动发布了这项分析结果，报告作者公布了连续两年进入前三名的公司：可口可乐，雀巢和百事可乐，指出它们“为解决塑料危机提供了错误的解决方案。”

环保联盟于去年9月的世界清洁日在50多个国家进行了塑料废弃物审查，发现了476’000多个一次性塑料包装和其他被回收的塑料废物，其中43%明确地来自特定品牌。

作为“摆脱塑料”运动的一份子，非政府环保组织“绿色和平”(Greenpeace)表示，在沃韦镇的日内瓦湖沿岸，志愿者在短短两个小时内收集了1’100多件塑料废弃物。在这个地区，雀巢是第二大污染源，仅次于零售商Coop，比可口可乐污染还严重。在当地清理期间发现的塑料污染元凶还包括一些大型瑞士零售商，即Migros，Denner和Lidl瑞士。

取消免费塑料袋 瑞士最大的两家零售商Coop和Migros周三宣布，从明年开始，他们将不再向顾客免费提供塑料袋。根据2016年签署的一项行业协议，两家公司计划继续在超市中提供收费塑料袋，该协议旨在减少一次性塑料使用量。 Coop和Migros表示，2016年以来，他们超市中塑料袋的使用量分别下降超过85%和83%。 信息框结尾





污染 日内瓦湖漂浮大量“湖泊界的PM2.5” 瑞士最大的湖泊静谧而浪漫的蓝绿色看似如水晶般晶莹剔透，其实并没有那么干净无污染：“海洋之瞳”团体(Oceaneye)近期分析表明，日内瓦湖含有大量粒径小于20厘米的塑胶废料，而这些塑料纤维、颗粒或薄膜被形象地喻为“湖泊界的PM2.5”。 此内容发布于2019年8月6日 上午10:00 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Large volumes of microplastics exist in Lake Geneva

SDA-Keystone/gw

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