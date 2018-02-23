选择陈述言论来进行事实检验
我们所甄选的言论均出自公众人物之口，且会让人们不禁质疑：“这是真的吗？”我们会关注在争取选票的宣传活动、议会辩论环节以及由联邦委员会所发表的言论或声明。除此以外，我们也会对社会名流、知名人士在其他场合发表的事实性陈述，以及就与瑞士公众休戚相关的重大议题所作出的言论做出检验。
当您看见政客在屏幕上现身，或是经过街头巷尾四处张贴的竞选海报时，可曾有过这样的疑惑：“他/它说的是真的吗？”我们的宗旨就是对公众人物围绕瑞士时政所作的言论进行查疑解惑、验证勘误，对其准确性作出最终判断。
在对进行事实检验的言论进行选择时，我们也会考量其他标准：
· 该言论是基于可查证的事实吗？
· 该言论是否具有新闻价值或重大意义？
· 该言论是共识还是老生常谈？或者既是共识又属于陈词滥调？
秉持透明和客观
我们会依照统一的流程来调研、撰写和审查每一项事实检验。我们只采纳可公开获取的信息和记录在册的专家评判，并尽可能地提供网页链接。我们的最终结论判定是基于文章刊发时现有的证据所作出的。
作出最终定论
我们会遵循下列标准，对言论的准确性作出判定。
真实可信- 该言论属实，准确无误。
误导性陈述 - 或许是刻意为之，也可能是无心之失，通过断章取义、夸大其辞、自相矛盾或者以某种特定的表述方式来误导公众。
虚假不实 - 该言论不准确，属无稽之谈。
尚未证实 – 现有的证据既不能证明、亦无法驳斥该言论。
及时勘误
事实检验的准确性，以文章刊发时为准。如果事实检验中出现错误，我们会尽快更正，并在文章的底部添加注释，以注明本文已经勘误。
如果您在文章刊发后发现错误，请与我们联系外部链接，并附上确凿的消息来源，我们会根据您提供的信息，对该文进行复审。
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