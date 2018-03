Fact checking di swissinfo.ch Il nostro metodo di lavoro

Non comprovato – l’affermazione non può essere provata.

Selezioniamo delle affermazioni fatte da personalità pubbliche che potrebbero portare la gente a chiedersi: «Ma è vero?». Ci concentriamo su affermazioni fatte durante le campagne di votazione, i dibattiti parlamentari o rilasciate dal governo. Verifichiamo però anche le dichiarazioni di personalità di spicco in altri contesti e su questioni importanti per l’opinione pubblica svizzera.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il nostro metodo di lavoro 23 febbraio 2018 - 14:05 Scegliere le informazioni per il fact checking Selezioniamo delle affermazioni fatte da personalità pubbliche che potrebbero portare la gente a chiedersi: «Ma è vero?». Ci concentriamo su affermazioni fatte durante le campagne di votazione, i dibattiti parlamentari o rilasciate dal governo. Verifichiamo però anche le dichiarazioni di personalità di spicco in altri contesti e su questioni importanti per l’opinione pubblica svizzera. Al momento di decidere quali affermazioni verificare, ci poniamo anche questi interrogativi: · Questa affermazione si basa su fatti verificabili? · Questa affermazione è degna di interesse o significativa? · Questa affermazione è condivisa o reiterata, o rischia di esserlo? Restare trasparenti e oggettivi Adottiamo lo stesso approccio per la ricerca, la redazione e la verifica di ogni fact checking. Utilizziamo esclusivamente delle informazioni accessibili pubblicamente e delle interviste di esperti e forniamo quando possibile dei link su Internet. Le nostre conclusioni si basano sulle prove disponibili al momento della ricerca. Emettere un verdetto Utilizziamo gli standard seguenti per poter giudicare la veridicità delle affermazioni: Vero – l’affermazione è corretta. Fuorviante– omissioni, esagerazioni, contraddizioni o elementi presentati in un modo che crea, intenzionalmente o meno, un’impressione fuorviante. Falso – l’affermazione non è corretta. Non comprovato – l’affermazione non può essere provata. Correggere gli errori Se ci dovesse essere un errore nel fact checking, provvederemo a correggerlo il più rapidamente possibile e indicheremo la modifica in una nota alla fine dell’articolo. Scriveteci se doveste trovare un errore al momento della pubblicazione, compresi i link verso le fonti. Noi ricontrolleremo attentamente l’articolo.