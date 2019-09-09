Flyability研发的无人机，可进入各种狭窄隐蔽的、人类难以进入的危险或受限区域进行监测作业。 (© Keystone / Christian Beutler)

一家从自然界飞行的昆虫身上寻找到灵感的无人机制造公司，荣登被誉为“瑞士创新潮风向标”的一年一度的百佳瑞士初创企业奖榜首。



无人机制造公司Flyability外部链接凭借其在运营的最初五年里的不俗战绩和表现，以及公司整体未来不可估量的商业潜力，给瑞士初创企业百强评审团留下了深刻的印象。其研发的体积精巧、重量轻型无人机，可进入各种狭窄隐蔽的、人类难以进入的危险或受限区域-譬如灾区-进行工业监测作业。



这家最初脱胎于瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的衍生企业，现已在工业以及保险业积累了一份相当可观的客户和合作伙伴名单。今年早些时候，该公司创始人在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时，详细介绍了大自然是如何为他们提供灵感，完成无人机设计的。



本周三(9月4日)，百佳瑞士初创企业奖(Top 100 Swiss Startup Awards，英)外部链接甄选出最具发展前景的瑞士初创公司。排行榜前列，还包括有助于精确确定女性排卵期的腕带设备生产商Ava公司外部链接，以及肿瘤诊断设备研发公司Lunaphore(英)外部链接。

今年的排行榜看似与去年并无太大差异，不过自2020年起，排名会发生一定变化，因为其中部分公司将会因为其运营期已超过五年，而不再被视为“初创企业”。



百佳初创企业奖由Venturelab(多语)外部链接组织举办。该奖项由公共、私人以及多家高等教育机构合作伙伴合作发起，旨在为瑞士的初创企业提供助力。



瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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