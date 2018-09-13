此内容发布于2018年9月13日 上午10:17 最后更新 - 2018年9月13日 -10:17

这架无人机能够飞到人类以前无法到达的地方，它因此赢得了创新奖。 (starup.ch)

显示女性易孕期的手环、自动驾车的软件，和制造人类皮肤的实验室：在9月5日的百佳瑞士初创企业奖(TOP100 Swiss Startup Awards)展示会上，这些只是个别几个技术创新典范。​​​​​​​



初创企业是瑞士经济创新能力的试金石。这些年轻企业利用具有最佳成长机会的最新科技与商业理念。它们的经营活动对这个八年来一直占据《环球创新指数排名(英)外部链接》顶端的国家来说尤为重要。该排名表每年由联合国下属世界知识产权组织外部链接公布。



一年一度的百佳瑞士初创企业奖(英、德)外部链接是个辨认瑞士创新潮流的绝佳机会。今年几乎半数的初创企业都设在苏黎世州，另外25%则在法语区的沃州(Vaud)。90%的最终角逐企业都来自这两个州。



该现象反映出这两个州朝气蓬勃的创新实力，也显示出分别设在苏黎世与洛桑的两所联邦理工学院的重要性，这两所高校频繁出现在全球顶尖大学排名之中。



近年来，苏黎世理工和洛桑理工都在联接科研与实体经济上加大努力，还启动一系列项目来支持年轻的企业、企业家与学生。



主宰今年百佳初创企业榜的基本是信息技术、生物技术与医疗科技等领域，这也都是这两所大学的强项。医疗与制药创新-瑞士的传统优势--也在排名表上取得显著位置。不过，尽管最近出现了很多金融科技初创企业，排名表上却很少看到蒸蒸日上的区块链领域企业的身影。



今年的百佳初创企业奖由Venturelab举办。这是个由瑞士创新署(Swiss Innovation Agency)、两所联邦理工学院与其他高等教育机构合作发起的项目。



下面是2018年排名前五位的初创企业：

Ava (多语)外部链接

这家苏黎世企业去年也曾荣登榜首，它开发出的排卵跟踪手环(Ovulation Tracking Bracelet)专为女性服务，能让她们有90%的机会找到生理周期中的最佳受孕窗口。



该设备使用其已获专利的多传感器技术来测量睡眠时的九项生理指标，包括体温、静息脉搏、呼吸频率及睡眠相位等。Ava已在美国品尝到成功，现正向欧洲与亚洲发展。



Bestmile (英)外部链接



这家初创企业于2014年在洛桑创建，它提供一个云服务来管理自动驾驶车队。自动驾驶汽车能被实时监控与管理，与此同时系统则优化路线与检测技术故障。Bestmile的技术已被用在法语区几个城市的自动驾驶巴士车队中。



Lunaphore (英)外部链接



这家企业是洛桑理工medtech的衍生企业，创建于2014年4月，它开发出一种主要用于肿瘤分析与分类的创新性组织诊断平台。该平台基于微流控芯片技术，可增加分析的速度与准确性。



Flyability外部链接



这家初创企业开发的一种无人机能够飞进人类难以到达和受到限制的空间，还不会破坏或损害环境。这种安全无人机用途广泛，可使用在石油、天然气、能源、采矿及公用领域等。



Cutiss (英、德)外部链接



这家苏黎世初创企业利用生物工程技术，以很小的组织样本来生成人类皮肤，可谓是烧伤患者的福音。通过这种个人定制方法，治疗不但能减少烧伤患者的疤痕面积，也能减轻他们的疼痛。





(翻译：小雷), 瑞士资讯swissinfo.ch

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