此内容发布于2017年9月5日 下午4:52 最后更新 - 2017年9月5日 -16:52



(obs/Barry Callebaut AG)

数十年来，牛奶巧克力、黑巧克力、白巧克力各自忠实的粉丝拥趸与饕餮食客，已形成了三大旗帜鲜明的门派。不过现如今，遍及世界各地的甜食鉴赏家们将很快能品尝到第四种新品巧克力。



这种被称为“红宝石巧克力”(Ruby Chocolate)的新品种，由一种经过加工处理、展现出特有的天然红宝石色的可可豆制作而成。据全球规模最大的巧克力制造商、总部位于瑞士的百乐嘉利宝(Barry Callebaut)介绍，这种红宝石巧克力色泽并非乳白、口味既不苦也不甜，而是外表看上去极其平滑润泽，口感更接近于野生浆果，搁在嘴里是满口的酸甜果味。



百乐嘉利宝计划今年在上海市针对千禧一代消费者-也就是1980年代至1990年代中期出生的人，来首次面向中国公众展示这种新款红宝石巧克力。届时商店中能否直接购买到这种鲜见的巧克力，目前还是个未知数。

瑞士资讯swissinfo.ch

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