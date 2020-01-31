瑞士有许多高尖端产品生产商。 (© Keystone / Christian Beutler)

最近瑞士首次针对企业受经济间谍侵袭的范围进行了调查，瑞士对经济间谍深具吸引力：重要科研单位、国际组织以及高尖端产品生产商，都是经济间谍眼中的大肥肉。



一个典型的经济间谍案：有人通过社交媒体与瑞士一家企业的员工取得联系，打听关于制作方法的事。不久后市场上出现廉价的类似产品，瑞士企业因此销售额受挫并面临倒闭。



这样的例子层出不穷，在过去的几年中，瑞士的经济间谍案明显增多。目前缺乏具体数据，许多企业往往根本不知道已经遭受经济间谍的入侵，或者因怕名誉受损而不敢向官方举报。



三分之一企业中招



为了做好预防工作，瑞士联邦情报局委派伯尔尼大学刑法和犯罪学研究所对瑞士企业受经济间谍入侵的范围进行调查。



前不久发布的调查结果令人瞠目：在所有参加调查，有潜在危险的企业中，三分之一表示至少有过“遭遇经济间谍”的经历，11%因为这样的经历而濒临破产，这一结果与德国三分之一中小企业受到过经济间谍袭击的调查结果吻合。

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瑞士与其他国家的比较，不在调查之列。“这一调查的核心结论是瑞士受到了经济间谍的威胁，而且受到威胁程度相当大，需要严正以待，”伯尔尼大学刑法和犯罪学研究所的Irene Marti说。



遭受经济间谍入侵的不仅有知名的国际大企业，中小企业也不能幸免。机器制造业、制药和生命科学行业是经济间谍的重要目标，建筑、信息、通讯、航天和武器制造行业也是重灾区。



怎样侵袭？



Marti表示，大多情况下很难断定经济间谍的行动从何而来，尤其是在企业受到网络入侵的情况下，更难识别。



“根据参与调查企业的言论，在被曝光的案例中，经常出现自家员工染指的情况，少数还有与竞争对手合作的现象，”Marti说。10%瑞士企业遭受的经济间谍侵害，来源于国外竞争对手的指使。



大部分经济间谍来自瑞士、德国、中国和意大利。



经济间谍有多危险？



按照Marti的说法，如果面向未来，经济间谍对瑞士的威胁很大，必须严肃对待。她说：“数码化越来越多样化，同时企业内部的交流也大多转为数字化，这就为经济间谍提供了更多可能性，在技术上也更加易于得手。”

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瑞士情报局也将经济间谍纳入“重大威胁”等级，自2004年开始就启动了预防和宣传计划Prophylax外部链接。



“通过这份调查，首次有了关于案件、作案人员、损失和受害行业的数据，”瑞士情报局的Lea Rappo说，这些数据帮助联邦情报局，按照顾客的需求进一步改善预防与宣传计划，以便更好地维护瑞士作为科研和经济基地的名誉。

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