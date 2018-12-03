资产观察
瑞士富豪300强2018年财富总额遭遇增长停滞
据瑞士知名财经期刊《资产》(Bilanz)报道，瑞士最富有群体排行榜单前300位豪商巨贾的财富总额在过去一年里步入增长停滞期，并且十强排名次序出现了变动。
《资产》杂志一年一度发布的《瑞士富豪300强》榜单显示，2018年，瑞士资籍最为殷实的300位超级富豪财富总额达到了前所未见的6750亿瑞郎(折合人民币约为46976亿元)。据该期刊分析，尽管这一数字颇为可观，且意味着瑞士富豪300强人均财富已高达22.5亿瑞郎(约合157亿元人民币)，但与往年相较，去年的总体累积财富增幅仅为区区0.2%，这无疑标志着过往十年以来持续高速增长时代告一段落。
瑞士富豪资产连年突飞猛进之所以初显异常，据该期刊分析，应归咎于黄金价格走势低迷带来的损失、某些原材料价值缩水以及欧洲股市上各支股票纷纷贬值。
+瑞士亿万富豪世界排名第二
list
list of top10 richest in Switzerland
根据《2018年瑞士信贷全球财富报告》(2018 Credit Suisse Global Wealth Report)，瑞士人的人均财富仍居世界首位。 ...
瑞士资讯swissinfo.ch/dos
Neuer Inhalt
Horizontal Line
Teaser Longform The citizens' meeting
Teaser Longform The citizens' meeting
subscription form
subscription form
× 关闭
版权
版权所有。瑞士资讯swissinfo.ch拥有其网站内容的版权。内容仅供私人使用。除上述所述网站内容的使用权以外，任何发布、修改、传播、存储及复制，必须事先获得瑞士资讯swissinfo.ch的书面授权同意。 如果您有兴趣使用本网站内容，并需要获得事先的书面同意，请通过电子邮件contact@swissinfo.ch联系我们.
针对私人目的的使用，瑞士资讯swissinfo.ch只允许用户使用某一具体内容的超文本链接，即将其链接到您自己的网站或第三方网站上。瑞士资讯swissinfo.ch的网站内容只被允许在没有任何编辑修改的情况下链接到非广告性质的环境中。针对瑞士资讯swissinfo.ch网站提供下载的所有软件、文件夹、数据及其内容，本网站仅提供基本的、非独占性的及不可转让的许可。该许可仅限于在私人设备上的一次性下载及存储上述数据，所有其它权利仍为瑞士资讯swissinfo.ch所有。特别需要注意的是，禁止对这些数据进行任何销售或商业性使用。