此内容发布于2018年12月3日 上午9:30 最后更新 - 2018年12月3日 -09:30

宜家创始人、也是众所周知的节俭派富豪-坎普拉德家族的掌舵人英格瓦，已于今年年初与世长辞。然而他凭借50-51亿瑞郎的惊人个人资产再次折桂瑞士富豪排行榜，而其财富总值近乎是第二名的两倍。 (Keystone)

据瑞士知名财经期刊《资产》(Bilanz)报道，瑞士最富有群体排行榜单前300位豪商巨贾的财富总额在过去一年里步入增长停滞期，并且十强排名次序出现了变动。



《资产》杂志一年一度发布的《瑞士富豪300强》榜单显示，2018年，瑞士资籍最为殷实的300位超级富豪财富总额达到了前所未见的6750亿瑞郎(折合人民币约为46976亿元)。据该期刊分析，尽管这一数字颇为可观，且意味着瑞士富豪300强人均财富已高达22.5亿瑞郎(约合157亿元人民币)，但与往年相较，去年的总体累积财富增幅仅为区区0.2%，这无疑标志着过往十年以来持续高速增长时代告一段落。



瑞士富豪资产连年突飞猛进之所以初显异常，据该期刊分析，应归咎于黄金价格走势低迷带来的损失、某些原材料价值缩水以及欧洲股市上各支股票纷纷贬值。



+瑞士亿万富豪世界排名第二



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瑞士资讯swissinfo.ch/dos

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