据《一瞥报周日报》(SonntagsBlick)报道，近十年来，瑞士30公里时限速慢行区数量出现“爆炸性”增长。
报导称目前尚无官方数据，但该德语区报从几个州收集了一些资料。
在圣加仑州，除去该州首府圣加仑市外共有92个慢行区(时速30公里或以下)，其中72个是近十年内新增的。而弗里堡州现有172个慢行区，2007年还只有56个。
该报还透露，卢塞恩州近年来增加了234个慢行区。不过增长速度最快非伯尔尼州莫属，如今已达493个，其中在2007-2017年期间新增了356个。
《一瞥报周末版》指出，这个问题在瑞士引起争议。它援引瑞士汽车俱乐部(Swiss Automobile Club)会长托马斯·胡尔特(Thomas Hurter)的话说，“在对抗噪音的借口下，开车变成令人反感的事”。
但交通与环境协会(Association of Transport and Environment)会长克莉丝汀·斯泰曼(Christine Steinmann)则表示，慢行区的增加是“对更佳生活质量的赞同，尤其是对街道上的安全与共存的赞同”。
swissinfo.ch/jc
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