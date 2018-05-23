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韩国明星 韩国巨星李赫宰和朴山多拉瑞士摆摊儿

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Super Junior

韩国天团Super Junior在瑞士苏黎世摆摊

(Daria Wild/watson)

五名超红韩国巨星近日在瑞士驻足。他们此行目的是拍摄电视真人秀《浪漫欧洲假日》，同时为韩国瑞士旅游局进行宣传。这些在韩国炙手可得的明星，在瑞士却“无人问津”。

瑞士媒体，只有Watson(德)外部链接对此进行了报道。上周五5月18日，包括韩国流行音乐天团Super Junior的歌手李赫宰和红遍菲律宾的女歌手朴山多拉在内的五位韩国明星来到苏黎世市内的市场大厅。

他们要在这里摆摊销售韩国特产，所得收益用做在瑞士7天的盘缠。这一切都要被拍成电视真人秀《浪漫欧洲假日》，韩国瑞士旅游局希望借助明星效益扩大瑞士在韩国的知名度，可想而知，这些在韩国拥有百万粉丝在YouTube上拥有过亿点击率的明星，在韩国一定受到追捧。

然而在瑞士既没有浪漫也缺乏热情，只有5位年龄在14-16岁之间的女学生，在放学后背着大书包来看望了他们，她们从YouTube上得到消息前来追星。而她们似乎对与明星合影自拍比韩国特产更感兴趣。

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