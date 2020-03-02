此内容发布于2020年3月2日 上午9:50

瑞士金融市场监管局(FINMA)首席执行官马克·布兰森在2019年发表讲话。 (© Keystone / Peter Klaunzer)

瑞士金融市场监管机构得出的结论是，该国5家“大到难以倒闭”的系统重要性银行中有3家没有为危机做好充分的准备。



“大到难以倒闭”的企业，指的是规模极大或在产业中具有关键性重要地位的企业濒临破产时，政府不能等闲视之，甚至要不惜投入公币相救，以避免那些企业倒闭后所掀起的巨大连锁反应，会对社会整体造成更严重的危害。



瑞士金融市场监管局(FINMA)2月25日发布的一份报告(多语)外部链接显示，瑞士邮政银行(PostFinance)、来富埃森银行(Raiffeisen)和苏黎世州银行尚未制定“无序倒闭”的应急方案。



瑞士金融市场监管局表示，尽管苏黎世州银行提出了一项“合理的”方案，但另外两家银行尚未制定措施，确保能够对冲潜在的损失。



相比之下，尽管监管机构对瑞士信贷和瑞银集团这两家银行的高负债水平存在一定的疑虑，但依然批准了它们的应急方案。



瑞信和瑞银的业务遍布全球，瑞士金融市场监管局(FINMA)命令它们进行债务重组，降低债务水平，目前这两家银行正在制定一项全球解决方案，详细描述执行内容。



瑞士金融市场监管局下令各家银行应于2019年底提交危机应急方案，用来证明一旦发生金融危机，各家银行将有能力继续实现基本功能，而无需公众资金援助。



瑞士金融市场监管局认为，这些基本功能包括现金存取和瑞士境内支付。

瑞士金融市场监管局首席执行官马克·布兰森(Mark Branson)已于2月25日表示，上述三家银行正在进一步完善方案。他还表扬了各家银行迄今为止所做的努力，他说：“尽管我们还没有做到万无一失，但执行工作进展有序。”



Keystone-SDA/dos

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