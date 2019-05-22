谷歌“断供”后，华为海外用户能否在未来更新自己的谷歌应用？能否通过应用商店下载谷歌软件？

(© Keystone / Gaetan Bally)

中美贸易战美国又出重拳：把华为公司列入贸易管制黑名单，谷歌(Google)宣布终止对华为提供安卓(Android)系统支持，中断众多应用程序。对于离不开Google Play商店、Gmail和Google地图等服务的海外华为手机用户来说，这是糟糕透顶的消息。谷歌“断供”可谓是华为拓展海外市场的一只拦路虎，但对于海外的众多华为用户来说，这又意味着什么？要知道，华为手机在瑞士的市场占有率高达8%！

买了别担心，没买请观望

安卓在其官方推特账号(英)外部链接中写道：我们向您(使用华为手机的全球用户)保证，我们在遵守美国政府所有要求的同时，会确保Google Play Protect中的Google Play和Google Security等服务在您现有的华为设备上保持运转。

华为在瑞士 2018年，华为在瑞士市场不仅是第三大手机供应商外部链接，而且向瑞士多家电信公司(瑞士电信、Salt、Sunrise)提供固定及移动网络技术。Sunrise和华为还签订了合作5G网络建设的合同。 信息框结尾

谷歌6月1日起开始对华为“断供”。虽然中国电信巨头开发有自己的备用操作系统，但对海外顾客来说，这算不上太大的安慰。华为手机在海外市场的吸引力会因为没有预装谷歌框架服务而大打折扣。

目前的华为手机海外用户能否在未来更新自己的谷歌应用？能否通过第三方(应用商店)下载谷歌软件？关于这些问题，目前尚无确定答案。“如果你正心动想买华为手机，出于安全起见，最好还是等一等。” 瑞士《每日导报》(Tages Anzeiger)在相关文章中写道。



无监控协议

欧洲是华为手机在中国以外的最大销售市场。当下谷歌“釜底抽薪”，稳住欧洲市场对华为来说便是当务之急。早前，中国电信巨头已向德国、英国提出签署“无监控”协议的意向，以期消除欧洲对华为产品安全性的顾虑。

“所谓的无间谍协议保证，凡是通过华为技术传递的一切信息数据在任何情况下都不会被中国政府获得，” 瑞士《每日导报》写道。

华为瑞士公司副经理Felix Kamer向该报表示，会把“无间谍协议”提到议事日程上来。



对于瑞士资讯swissinfo.ch提出的关于“谷歌限制华为使用安卓系统”以及“华为在西方遭遇的间谍嫌疑”等问题，中国驻瑞士使馆在本文截稿前未予答复。

瑞士情报局不表态

华为技术因为颇具“诱惑力”的性价比，在瑞士一直受到开放的“礼遇”。近几个月来，不止一家瑞士媒体用“魅力攻势” (Charmeoffensive，德)外部链接一词形容华为在瑞士的市场拓展。而同瑞士相比，德、英、澳等许多西方国家对华为参与电信网络建设的安全隐患问题则持更加谨慎的态度。

目前使用华为手机的瑞士用户，是否面临信息泄露的风险？瑞士是否具备保障电信数据安全的技术？面对瑞士资讯swissinfo.ch的相关提问，瑞士情报局拒绝回应。瑞士《每日导报》写道：“瑞士情报局在最近的国家安全评估中对‘华为间谍风险’持温和态度，但并非不设防。”



瑞士资讯swissinfo.ch

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