1920年9月23日上午10:20，在日内瓦北面凹凸不平的空地上，瑞士飞行员埃德加·普里莫尔特(Edgar Primault)驾驶他的Häfeli DH-3侦察机安全降落，标志着日内瓦克万特兰国际机场(Geneva-Cointrin airport)的正式启用。一个世纪后，它成了瑞士第二繁忙的空港-尽管此时它如世界大多数机场一样，正在经历新冠病毒疫情造成的停滞，并面对难以预料的未来。

一本新书(多语)外部链接重温了这座机场发展历史的重要阶段。在过去的这一个世纪里，最初的一条简朴的草地跑道、一座行政大楼和为飞行员而设的餐厅与宿舍，已经扩展成蔓延开来的国际机场。



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瑞士西部很早就对航空感兴趣。早在20世纪初，飞行的机器与大胆的飞行员-尤其是在附近的法国境内-激发了民众的想像力。在日内瓦，商人、政客与银行家组织了航空大会，帮助建立了飞行俱乐部。



1920年，日内瓦机场建筑工地上的工人。

(Geneva Airport)

到第一次世界大战结束时，已经有了更大、更可靠的飞机和训练有素的飞行员，这意味着民用航空-用飞机运送邮件、货物与乘客-已做好起飞准备。水上飞机可以利用瑞士的湖泊起飞与降落，但日内瓦显然需要一座像样的小型机场。

1928年正在建设中的飞机库。

(Geneva Airport)

而到了1919年夏天，全球强国决定日内瓦应该成为国际联盟未来的总部(多语)外部链接，这极大强化了当地政府要求建设飞机场的理由。

日内瓦有关部门迅速地通过了建设飞机场的计划与资金，克万特兰的用地被视为理想地点。

1920年从飞机上拍摄的日内瓦机场选址。

(Geneva airport)

机场建成初期，瑞士其他地区及国外的民用和军用飞机都曾使用这个机场，但乘客人数很有限。飞往洛桑、苏黎世、巴黎、里昂、慕尼黑、纽伦堡等地的商业航线要等到1924年才真正开通。

不过，起初国际联盟的官员对使用这个机场表现得犹豫不决。日内瓦政府于1922年致信国际联盟，介绍机场的设施和航线，并征询国联成员未来的飞行要求。但根据联合国的档案，国联回复说，价格不菲的机票和数量有限的航班(仅在夏季的白天开通)令国联不能更频繁地使用这种交通方式。不错，国联成员似乎更青睐火车。

1933年，一群艺人陪伴瑞士演员米歇尔·西蒙(Michel Simon)去机场。

(Bibliothèque de Genève)

上世纪30年代，航线数量大大增加。瑞航Swissair就诞生于1931年。此时也出现了更大的飞机，这意味着日内瓦机场必须扩建和增加照明，以提高安全性。

随着所谓国际日内瓦的名望与人员不断增加-国联秘书处终于在1936年迁入新建成的万国宫(Palais des Nations)，机场也变得更为重要。

1965年，演员奥黛丽·赫本在日内瓦机场登上法航班机。

(Keystone / Str)

“从上世纪20年代中叶到30年代初，注意到航空重要性的国际联盟曾设想将机场纳入自己的控制之下，希望把它变作发生冲突时保障国际关系的工具，”联合国档案员皮埃尔-艾蒂安(Pierre-Étienne Bourneuf)告诉《日内瓦论坛报》(Tribune de Genève)。

出于经济原因，这个项目一直未能见天日。从1945年到1950年，世界卫生组织(WHO)、世贸组织(WTO)前身关税与贸易总协定(GATT)秘书处等其他国际组织的相继入驻，更是推动了日内瓦机场的发展。

第二次世界大战的爆发简单粗暴地中断了商业航空。各个机场都被关闭，这也包括日内瓦机场，但基建工程却没有中止。到二战结束时，大半欧洲都沦为废墟，而拥有长长跑道的日内瓦成了装备最佳的机场之一。

日内瓦的欧洲中心位置对战后开始的长途商业航班而言非常理想。





从纽约直飞日内瓦的一架瑞航DC-4班机正飞经纽约市摩天大楼的上空，照片摄于1947年5月。

(Keystone / Do)

日内瓦机场连续很多年都是瑞士最繁忙的国际机场，而这座城市更是迎来送往重要宾客、举办各种会议。尽管如此，联邦政府还是打算在德语区修建一座洲际机场。1946年修建新机场的工程在苏黎世近郊的克洛滕(Kloten)开工，1948年那里迎来了首批航班。

中国总理周恩来(右角举手者)于1954年4月24日抵达日内瓦机场，他此行的目的是参加苏联、美国、法国、英国、中国和越南等国之间的和平会议，共同商讨终止印度尼西亚的冲突和重新统一越南。

(Keystone)

尽管日内瓦机场极大依赖瑞士国家航空公司Swissair(占1952年航班总数的60%)，但这座机场开始感受到被瑞航冷落。当时瑞航在苏黎世机场(多语)外部链接设置的员工人数达到1500人，而在日内瓦机场仅有250人。

1995年旧机场的屋顶平台，从那里可以将跑道尽收眼底。

(Geneva Airport)

在接下来的数年里，日内瓦一直是瑞航长途航班的一个主要枢纽机场。但在1996年，虽有瑞士西部政界与企业界领袖的强烈反对，大多数长途航班还是迁到了克洛滕。

直到2001年瑞航停飞事件之后，日内瓦机场才改变方向，将战略重心放到低成本航空公司易捷航空(Easyjet)上，如今该航空公司占日内瓦机场航班总数的45%，而瑞航的接班人瑞士国际航空公司(SWISS)仅占15%。日内瓦机场还与致力于同其他航空公司重建长途航线网。

在过去的十年当中，日内瓦修改后的战略方案取得了成果。这里的航班量翻了一番，航空站得到扩建，各项设施也变得更为现代。日内瓦机场现有57家航空公司，通达149个目的地，巩固了它作为瑞士第二繁忙空港的地位。

这里的航班数本应继续增加，然而新冠病毒(多语)外部链接却来从中作梗。

低成本航空公司易捷航空现在占日内瓦机场航班总数的45%，瑞士国际航空公司则仅占15%。

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

上世纪五六十年代现身的更新、更大的商用喷气机，使得机场不得不在1960年加长跑道，从而令日内瓦与接壤的法国签订了领土交换协议。这座机场完全建在瑞士领土上，但其北面界限为瑞法边境，两个国家都能使用这座机场(英)外部链接。

1976年8月31日，一架法航协和式飞机在日内瓦机场降落。

(Keystone / Str)

而在苏黎世，瑞士和邻国德国之间这几十年一直争议不断(英)外部链接，意欲就噪音排放和飞行时段达成协议。该机场与北边德国边境之间的距离仅为20公里。

日内瓦机场对外关系主管塞巴斯蒂安·勒普拉(Sébastien Leprat)表示，他们与法国的情况很不一样。

“从日内瓦机场出发的航线非常之多，影响到瑞士和法国，”他指出。与法国的合作关系进展良好，各类问题会由航空交通管制部门和两国间协调小组定期处理，勒普拉补充说。

新冠病毒疫情意味着日内瓦机场每天只能迎送50-300名旅客，而正常情况下为4-6万名旅客；目前的低客流量堪比1935-46年间。 (Keystone / Salvatore Di Nolfi)

不过，日内瓦机场未来的扩建计划前途未卜。疫情暴发前机场官员曾做过预测，认为到2030年，航空客流量将从2019年的1800万名旅客增加至2500万名。然而机场总裁安德烈·施奈德(André Schneider)称(法)外部链接，他预计机场要到2024年才能恢复到2019年的旅客人数(1800万)。

在未来几年内，当地人对环境的担忧也很有可能产生重大影响。一个明显证据，就是去年11月日内瓦选民支持一个呼吁“民主运营”机场(多语)外部链接的当地动议，这包括更加严格地控制任何扩建工程，噪音与空气污染也得到更多重视。

2019年的日内瓦机场跑道

(Geneva Airport)

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