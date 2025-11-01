COP30峰会不足60国领袖确认出席 人数低于往年

（法新社巴西利亚31日电） 巴西今天说，下周将在亚马逊地区举行的联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）峰会，目前确认出席的世界领袖不到60位，人数少于往年。

本届联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议将于11月10日至21日在巴西贝伦市（Belem）登场。会前的国家元首及政府首脑峰会预定于11月6日至7日举行，今年特别将这两项活动分开举办，以减轻当地住宿压力。

预计将有约5万人涌入贝伦。这座城市拥有140万居民，其中超过一半住在贫民窟。

由于饭店客房短缺，大会主办单位紧急寻找替代住宿，包括私人住宅、大学与学校，甚至有两艘停泊在距离会场约20公里港口的邮轮供住宿使用。

巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）坚持将大会办在亚马逊，藉此凸显地球吸碳森林的重要，并于2月对外信心喊话，强调与会代表「可以在星空下入睡」，淡化外界质疑。

巴西首席谈判代表利里奥（Mauricio Lyrio）今天向媒体表示，目前已有57位国家元首及政府首脑确认出席本次高峰会。

去年在亚塞拜然举行的COP29峰会有75位领导人与会，约为2023年杜拜峰会人数的一半。

德国、英国、荷兰、挪威、哥伦比亚、智利、维德角（Cape Verde）和赖比瑞亚领袖都将出席，这些国家政府已向法新社证实。

中国则表示，由国务院副总理丁薛祥代表国家主席习近平出席。美国和阿根廷至今未公布是否将有人代表出席。