历经十余载焦灼等待，毁誉参半、颇具争议的瑞士涂鸦艺术家哈拉尔德·内格利(Harald Naegeli)最终获准，可肆意恣情地在历史悠久的苏黎世地标性建筑-苏黎世大教堂(Grossmünster)的墙壁上自由创作、涂鸦挥洒。



上个世纪70年代曾相继在包括数座教堂在内的诸多公共建筑物外墙上非法绘制多幅涂鸦作品、并因此以毁坏公共财产的罪名锒铛入狱之后，这位在业界享有”苏黎世粉刷匠“之称的瑞士本土艺术家决定正式提交申请，以期合法地在这座苏黎世地标性建筑的塔楼内壁上从事涂鸦创作。

现如今，已78岁高龄的内格利怀揣多年的诉求，终于为教堂管理机构以及苏黎世州所接纳。



苏黎世大教堂双塔楼 (Zürich Tourism)

(Zürich Tourism)

离经叛道的惊世天才



上个世纪80年代，内格利曾因未经许可非法涂鸦而不仅在知识分子圈中、同时也在公众评说间众说纷纭、褒贬不一。1984年，他最终以非法毁坏公共财产的罪名锒铛入狱，并于出狱后心灰意冷地重返他此前曾视为避风港病栖身数年之久的德国。



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内格利此次在苏黎世大教堂的涂鸦创作，将不会获取任何报酬；而苏黎世政府有权在四年后清除涂鸦-亦或选择延期两年保留时间。此外，内格利的此番创作也无法”放肆耍“，必须谨遵相关规定：苏黎世大教堂所在的格罗斯教区规定，他只能采用黑色、蓝色及银色喷漆，不仅如此，该教区保留出于交流目的使用该艺术品的权利。



诸君或许会问：那么，内格利究竟能从中得到什么呢？也许，这部题为《死亡之舞》(Todestanz)的涂鸦作品，可看作是一位曾因其艺术创作而接受法律严惩的艺术家与这座城市的握手言和。



苏黎世大教堂涂鸦盛典的开幕式，将于2019年1月25日与公众见面。

瑞士资讯swissinfo.ch

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