此内容发布于2018年6月13日 上午10:00 最后更新 - 2018年6月13日 -10:00

1989年6月第20届巴塞尔艺术博览会：打着“围绕巴塞尔运动赤裸裸的真相”这一口号的激进分子们在展厅内溜达。 (Keystone)

今年的巴塞尔艺术博览会(Art Basel)将于本周四(6月14日)开幕，它的热闹主要是艺术品交易：这里是为被包装的艺术作品、买家与卖家提供的完美环境，而艺术家最多也就是些配角。可它并非一直是这样。

1970年初次举办时，巴塞尔艺术博览会是一些画廊想出的别出心裁的主意-在这个尚处于发展阶段的艺术世界(与市场)里，集结起各层面参与者与代理人中的大多数。

博览会一炮打响。到1976年，取得参展权的画廊数量已达到300左右的上限并保持至今，今年的总数为291个。2017年的博览会共迎来9.5万名参观者，在2.75万平方米的展览空间漫步、逡巡与浏览。

然而随着巴塞尔艺术博览会越来越关注商业艺术圈，一些平行活动开始在主要展览周围兴起，提供对年轻艺术家、行为艺术家与画廊的更新鲜视角。1995年由一批新办画廊(如苏黎世的Peter Kilchmann和Eva Presenhuber等如今妇孺皆知的名号)开创的LISTE，占领了Werkraum Warteck旧工业区。两年后，他们就与传统的当地私人银行E. Gutzwiller & Cie展开合作关系。

古老啤酒厂成为比邻巴塞尔市的一处文化空间。自1996年起这里就是LISTE的专用场地。 (Daniel Spehr/LISTE)

所以对大多数热衷于艺术的爱好者来说，LISTE很快成为“知名”展馆，几乎算是巴塞尔艺术博览会的附属展会，也就不会令人感到意外了。到2005年，另一群独立交易商办起了VOLTA-新国际地位巴塞尔艺术交易会。其创办人声称自己的目标是“保住一片平台，来提供给被排除在年轻艺术中坚力量LISTE和市场重量级选手巴塞尔艺术博览会之外的国际画廊”。

距巴塞尔艺术博览会有轨电车几站路之遥，就是该市的美术馆(Kunstmuseum)，它为那些想缓解艺术博览会商业气息的人提供了另一个答案。美术馆刚刚开办Theaster Gates的《黑色圣母》(Black Madonna)展，Gates是来自芝加哥的社会活动家、行为艺术家兼城市规划者，他的艺术受远大志向启迪，例如改善贫困社区，或建立美国黑人文化史档案等。观众可以在这里看到和体验巴塞尔艺术博览会所没有的一切。

无界限

回到巴塞尔艺术博览会，这里有一大类要么太大、要么太概念化、要么太远离传统艺展展位的艺术作品。为这些大型雕塑、视频投影、行为艺术现场表演及画作，展会开设了“无界限”展区(由纽约当代艺术瑞士研究院院长Gianni Jetzer策展)。

为巨型装置、雕塑与画作设立的无界限展示空间。 (Courtesy Art Basel)

尺寸、规模与销售数量的增长，将巴塞尔艺术博览会变得越来越像一个大型露天市场，各色艺术作品肩并肩陈列，形成令人费解或是感到压抑的并列阵势，也未给参与者、艺术家与观众留出思考或交换看法与立场的明显空间。对这个虽有公众特色却依赖于独家声望的盛会而言，绝不会得到好评，毕竟其声望只来自于一小批周游世界的富豪、新潮的引领者、高级时尚界人士之流。

除了核心部分(即拥有展位的各家画廊)，巴塞尔艺术博览会还包括一些特定的专门节目：Conversations部分让艺术家、收藏家与策展人参加公开辩论，从而填补了这一空白；Feature部分集合了由各画廊策划的知名与重要艺术家的各种项目；Statements部分展示新艺术家的个人项目，共同角逐“巴塞尔艺术大奖”(Baloise Art Prize)-巴塞尔保险集团购入优胜者的作品，再捐赠给各家欧洲艺术机构。

通过Parcours部分，巴塞尔艺术博览会在全市的多处空间布置具有地点针对性的雕塑、介入品与行为艺术表演。它的晚间节目很受人欢迎，通常以更多派对与夜总会活动来结束。

德国艺术家Thomas Struth的作品《动物》系列占据了巴塞尔基督教科学派第一教会的会堂，这个展览属于巴塞尔艺术博览会Parcours部分。

(Courtesy Art Basel)

在Edition部分则能找到出自艺术类图书与印刷品重要出版商的专辑作品，许多都是特别发行版和罕见出版物。对了，这里还有电影，巴塞尔艺术博览会有长达一周的实验性电影，由Maxa Zoller策展。

不过，巴塞尔艺术博览会展示的几乎每一件作品上都有价格标签，毕竟它首先是个艺术品交易会。

Louise Bourgeois的《Ode à l'Oubli》(献给遗忘的颂歌)是本由35个作品(30幅织物拼贴和5幅平版印刷)构成的织物图书，它只有25个稀有副本，其中之一在巴塞尔艺术博览会的Edition部分展示。 (Courtesy Art Basel)

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