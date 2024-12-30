恭贺新禧：瑞士奇特的新年习俗

Keystone / Gian Ehrenzeller

无论是对即将逝去的2024年心怀感激(或者长叹一声“谢天谢地”)，还是盼望能有个和平繁荣的2025年，世界各地的几乎每一个人都会以某种方式庆祝新年的到来，而热爱传统的瑞士人自然也不例外。

7 分钟

在新年钟声敲响的时刻，举起一杯香槟就让许多人心满意足，可其他人(英)外部链接则宁可急急忙忙地吞下12颗葡萄(西班牙)、穿上不同颜色代表不同意义的内裤(南美洲)，或者朝着邻居家的门上扔盘子(丹麦)。

虽说瑞士人比较爱惜家里的碗碟，但这里依然不乏古怪-往往略显阴森森-的习俗，而有些习俗甚至有数百年历史。

莱茵费尔登的喷泉唱诗班

Henri Leuzinger

瑞士北部莱茵费尔登(Rheinfelden)公历除夕的“喷泉唱诗班”(Brunnensingen)看似径直出自剧集《使女的故事》(The Handmaid’s Tale)，但这个习俗却可追溯至1541年。那时瘟疫席卷全国，而当地人为了驱走疫病放声高唱圣诞歌曲(根据我们刚从新冠疫情中获得的第一手经验，唱歌可能不是最好的解决之道)。

在12月24日和31日这两天，“塞巴斯蒂安兄弟会”(Sebastiani Bruderschaft，多语)外部链接的12位成员从头到脚一身黑色，他们巡行过老城，在城里的6个喷泉旁停下演唱圣诞歌曲Die Nacht, die ist so freudenreich(那充满喜乐的夜晚)。全城会为此关灯整整一个小时，期间只有唱诗班提着的灯笼发出唯一的亮光。全过程非常安静祥和，非常有气氛。

因特拉肯的邪恶妖怪

因特拉肯的哈德蒙面人 Keystone / Lukas Lehmann

相比之下，瑞士中部因特拉肯的哈德蒙面人游行(Harder Potschete procession，多语)外部链接就远没有那么安静祥和了。因特拉肯哈德山(Harder)的山峰下有处悬崖，外形酷似一张男人的脸和他的双肩，被称为“Hardermannli”-小哈德人。每年1月2日，他会带着妻子和一群蒙面小喽罗(Potschen)下到山谷。这些小喽罗佩戴着吓人的手工木刻面具，(通过喊叫与追逐)在旁观者的心中散布恐惧，而这场闹哄哄的游行则会驱走邪恶的冬魔。山妖的撤退也标志着胜利之光胜过夜晚的阴暗。等所有面具摘掉，大家都会钻进酒吧喝上一杯。

克洛斯特斯的猪崽赛跑

格劳宾登州克洛斯特斯的“幸运猪崽赛跑” Bestoffdavos@gmail.commarcel Giger Snow -world.ch

要治愈新年的宿醉，还有什么能比和着震耳欲聋的牛铃声对着几头猪大喊大叫更管用呢？欢迎你来瑞士东部高山度假区克洛斯特斯(Klosters)观看“幸运猪崽赛跑”(Hotschrennen der Glückssäuli)。元旦这天下午3时，“赌徒们”齐聚火车站广场(多语)外部链接，对(最多)十头“幸运猪崽”下注，接下来这些小猪会在雪地跑道上(以闲庭信步的步速，且常常是在多方的鼓励下)一决高下。即使你下注的猪崽得了倒数第一，还是有充足的当地美食和(烈)酒来为你暖身、帮你振作。

外部内容

阿彭策尔的新年老人

Keystone / Gian Ehrenzeller

在瑞士北部的农村地区阿彭策尔(Appenzell)，人们会庆祝两次新年：12月31日(按格里历，即公历)和1月13日(按儒略历)。黎明时分，一群群男子会穿戴起“新年老人”(Silvesterchläuse，多语)外部链接的行头，徒步走访当地的各个农场，每到一处他们就围作一圈，摇着牛铃表演一首无词的约德尔调。他们祝愿这家人新年快乐，而这家人会给他们一点钱作为报偿，然后他们再转去下一家。

如今新年老人被分成三组：漂亮的、丑陋的和半美半丑的。漂亮的老人身着装饰了银色花边的全套传统服装，头戴精心装饰描绘日常生活场景的帽子；丑陋的老人则身穿用树枝、树叶或稻草编制的蓬乱外套，脸上戴着恶魔面具；而半美半丑的老人也使用杉木枝和苔藓等天然材料制作服装，但其设计要复杂精细得多，跟漂亮老人的一样。

外部内容

洛桑的巨型静默迪斯科

洛桑的静默迪斯科 BoNoel/ vandyfilm

你要是想找一点更具21世纪感的东西，那么就在12月31日晚上8时至次日凌晨2时，去瑞士西部洛桑的火车站广场(Place de la Gare)参加“巨型静默迪斯科”(Silent disco Géante，多语)外部链接。花30瑞郎(约合人民币240元)和一点定金预订你的无线耳机，届时可在三个频道(和三个DJ)之间切换。在外人看来派对场面极其滑稽：跳舞的人使劲浑身解数自娱自乐，现场却听不到一点音乐。

如果你喜欢的是鼓点不那么震耳欲聋的气氛，那么在庄严的洛桑大教堂里，每年的这一天晚上10:30分(元旦下午5时另有一场)总有一场管风琴音乐会(多语)外部链接。

无论你身处何处，都祝愿你新年快乐！

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