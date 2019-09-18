一只臭大姐趴在玻璃上，伺机潜入室内。 (Keystone / Frank Rumpenhorst)

每个孩子的童年都有一个臭大姐，这种学名为椿象的昆虫，现在在瑞士扎根落户，而且还有一发不可收拾的趋势，瑞士现在正在寻找治理方法。冬天臭大姐喜欢在温暖干燥的地方存身，搞不好你家的犄角旮旯就是它们的过冬选择。

臭大姐还有许多别名，比如放屁虫、臭斑虫、臭姑娘、臭蟞子等，如果你不知道臭大姐，其他的别名或许总有一款你知道。它的故乡在中国，多年前被无意带到瑞士，很有可能是跟随苏黎世的中国园亭子上的砖瓦被运进来，瑞士的环境非常适合它们的生长繁殖，而且它们在这里没有天敌，对瑞士农药的抵御力又强，因此可谓如鱼得水。

起初这种虫子并未引起关注，但是自从它们开始侵害水果，便触了众怒，2017年它被归类为害虫，但消除它的方法还在寻觅中。目前武士黄蜂有可能成为遏制它的有力对手，因为这种黄蜂将自己的卵作为寄生物排在臭大姐的卵里，以破坏臭大姐卵的成活。但是要等到什么时候，臭大姐数量才能真正受到抑制，还有待时日。因为它们的天敌武士黄蜂也不是瑞士“本土武士”，尚需假以时日，才能壮大队伍。

因此臭大姐在瑞士尚能逍遥些日子，它们喜欢较高的公寓，凉台，专家建议，如果不想让自己家成为臭大姐的过冬暖房，最好安上纱窗。

srf/swissinfo/xy

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram