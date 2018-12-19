此内容发布于2018年12月19日 下午1:11

西庸城堡位于蒙特勒(Montreux)附近的日内瓦湖畔，这座中世纪堡垒是瑞士游客最多的历史遗迹。

(Keystone)

瑞士人是国家古迹与其它遗产景点的忠实粉丝 -- 一项调查显示，在2016年里，超过70％的瑞士人至少到访过一次瑞士的城堡、教堂或其它文化遗址。

瑞士联邦统计局(OFS)进行了首次国家古迹综合调查，它于12月18日发布的调查报告(多语)外部链接显示，2016年，瑞士共有27.2万处国家古迹，这包括城堡、教堂、桥梁和雕像，其中75084处古迹被授予特殊保护。

超过半数的国家古迹分布在五个州：沃州、弗里堡州、日内瓦州、伯尔尼州和阿尔高州。瑞士目前还拥有12个联合国教科文组织世界遗产，其中包括拉沃葡萄园、圣加仑修道院和伯尔尼老城等九个文化遗产和三个自然遗产。

瑞士联邦统计局表示，共有3.9万个考古遗址分布于在9800个保护区内，这些保护区总面积超过4万公顷；此外，还有7200座教堂和其他宗教建筑，它们主要位于天主教区。

沃州拥有最多的国家重要景点，其次是弗里堡州。 联邦统计局表示，到访国家古迹的游客里，来自法语区的人通常比来自德语区或提契诺州的人更多。

同时，国家统计局还发布了2016年在文化领域里的公共支出数据，显示该数据从2015年的28亿瑞郎上升至30亿瑞郎。 2016年，文化领域的国家公共支出为每人363瑞郎，占国内生产总值(GDP)的0.4%。



Keystone SDA/sb

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