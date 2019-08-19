每年都会大量观众来体验洛迦诺电影节的开幕之夜。

(Keystone / Urs Flueeler)

洛迦诺电影节(Festival del film Locarno)的组织者宣布，刚刚过去的第72届电影节盛会取得了圆满成功。约15.75万人涌进这个瑞士南部城市参加本届为期11天的节日，人数比上届略有增长。



“我对自已执掌的首届电影节感到非常高兴与满意，”节日的新艺术总监莉莉·辛斯廷(Lili Hinstin)表示，“洛迦诺有最好的观众，我们非常幸运，得以在如此环境下推出这些电影。”

她补充说：“使人感到意外的，是认识到电影依旧能够成为如此了不起的意识工具，这让我们相信电影所能创造的伟大乌托邦。”

节日于上周六(8月17日)结束(英)外部链接，葡萄牙导演佩德罗·科斯塔(Pedro Costa)的《火焰的女儿》(Vitalina Varela)获颁最佳电影金豹奖。维塔莉娜·瓦雷拉(Vitalina Varela)还因她在这部同名电影中的演出获得最佳女演员奖。

法国导演达米昂·玛尼维勒(Damien Manivel)凭借他的《伊莎朵拉的孩子》(Les enfants d'Isadora)捧走了颁发给最佳导演的银豹奖。最佳男演员奖则被巴西影片《神秘高烧》(A Febre)的主演Regis Myrupu摘得。

大约1039位电影业代表和855名记者与摄影师参加了本届电影节。

洛迦诺电影节(多语)外部链接主席马尔科·索拉里 (Marco Solari)表示，他的努力将集中于推出未来的电影节。

“洛迦诺电影节必须成功保持它的高艺术水准，以继续成为整个地区的重要经济来源和国际政治会议的平台，这对提契诺和整个瑞士来说都很有用，”他指出。

瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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