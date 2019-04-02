莱因哈特·冯·格拉芬利德基金会(Fondation Reinhardt von Graffenried，多语)外部链接评审委员会现已揭晓瑞士年度新闻摄影图片六大类别得主名单，2018年度瑞士最佳新闻摄影师将从中产生。



Stefan Bohrer凭借其用镜头捕捉到的巴塞尔莱茵河港口(Basler Rheinhafen)突如其来的火灾现场直击照片(参见上图)，而斩获“新闻时事”类别桂冠。“这张照片，无疑是出自近年来新闻摄影巅峰巨匠之手的一份视觉杰作，”评审团成员Koni Nordmann(德)外部链接赞誉道。他进而拿这一作品与另一幅构图相似的照片做了个对比，而后者由在业界享有盛誉的玛格南图片社(亦称“玛格南摄影通讯社”)摄影师托马斯·赫普克尔(Thomas Hoepker)所拍摄，在那张照片(英)外部链接里，一群年轻人坐在纽约布鲁克林的公园晒着太阳、喝着啤酒、安逸地闲聊着，而他们身后，却是纽约地标双子座因恐袭而熊熊焚烧的场景。



“瑞士故事”类别的夺冠者则是Nicolas Brodard。在担任瑞士时任联邦主席阿兰·贝尔赛(Alain Berset)“御用摄影师”长达数月之久的日子里，经匠心独秒的设计，阿兰·贝尔赛竟然未能在他所拍摄的任何一张照片里出镜。这位年轻的摄影师自有其解释：“虽然他没有在我拍摄的任何一幅照片里出现，但每张照片都流露出他看待事物的立场和观点。”

在瑞士资讯swissinfo.ch的图集中，您也能欣赏到更多瑞士联邦主席御用摄影师的佳作。

(Swiss Press Photo, Nicolas Brodard)

(Swiss Press Photo, Nicolas Brodard)

(Swiss Press Photo, Nicolas Brodard)

Christian Merz则凭借其拍摄的四名装扮一新的圣诞老人步入监狱、探望身陷囹圄的在押囚犯的新闻图片，从“日常生活”类别众多参赛作品中脱颖而出，问鼎第榜首。

(Swiss Press Photo, Christian Merz)

在“芸芸众生/人像摄影”类别中，Anthoney Anex无疑是去年瑞士新闻摄影师中的佼佼者：“出水芙蓉”的瑞士影像艺术家皮皮劳蒂·里斯特(Pipilotti Rist)在游泳池边俏皮地吐着舌头、趣味横生地凹着造型。在这个位于伯尔尼的室内游泳池里，她借助其作品，期望唤起大众对全球海洋中珊瑚白化、濒临死亡现象的关注。



(Swiss Press Photo, Anthony Anex)

瑞士队中场球员格拉尼特·扎卡(Granit Xhaka)吐舌头的一幕也被定格在2018：在2018年世界杯小组赛E组瑞士对阵塞尔维亚的比赛中，拥有科索沃纽带的阿尔巴尼亚裔瑞士球员为庆祝进球做出模仿阿尔巴尼亚国旗上“阿尔巴尼亚之鹰”的手势，在当时引发了不小的争议。摄影师Laurent Gillieron捕捉最佳时机，成为“体育天地”奖得主。

(Swiss Press Photo, Laurent Gillieron)

令人过目难忘的、回味良久的，当属Michael Zumstein一举将“大千世界”类别的桂冠收入囊中的作品。他远赴尼日共和国，并探访了在当地一家康复疗养中心接受治疗的心怀忏悔、深感愧疚的伊斯兰激进恐怖组织“博科圣地”(Boko Haram)成员。

(Swiss Press Photo, Michael Zumstein)

(Swiss Press Photo, Michael Zumstein)

(Swiss Press Photo, Michael Zumstein)

2018年度瑞士新闻摄影奖最终得主，将于2019年4月24日在伯尔尼举办的颁奖典典礼上，从六位单项第一名中产生。



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