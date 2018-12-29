瑞士的联邦总统(也称联邦主席)由7位联邦委员每年轮值，2018年的联邦总统是阿兰·贝尔赛(Alain Berset)。一位年轻的摄影师(法)外部链接陪同了他一整年，顺着这位总统的眼光记录下了这个世界。



阿兰·贝尔赛担任总统的一年，留下了一张令人难忘的照片：就是他坐在纽约联合国总部前面的马路边上看文件的景象。这一场景并不是摆拍出来的，而是被一家独立图片社抓拍的真实镜头。



瑞士总统的这一不拘泥形象在全世界为瑞士及瑞士政府做了一个平易近人的正面宣传。

招手的民众



而青年摄影师Nicolas Brodard要的并不是这样的效果，他感兴趣的是总统的职责，而不是个人。因此他坚持将他的相机对准那些引起总统兴趣的目标。

他在某种程度上，是用总统的眼睛在拍摄，镜头下有联系最紧密的工作人员；向总统招手的民众或躲在手机后面的记者。他的作品《联邦委员》(法、德)外部链接将于2019年2月出版。



自2012年担任内务部长



阿兰·贝尔赛(生于1972年)来自一个长跑运动员家庭，自己也曾获得过青年800米冠军。之后他以冲刺的步伐进入职场：大学政治学系毕业之后，31岁的他当选为联邦院最年轻的议员。



2011年这位社会民主党人士被选为联邦委员，成为瑞士政府的一员。自2012年至今，他一直担任内务部长，负责文化、健康、男女平等及社会保险等领域的决策工作。



