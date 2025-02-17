DeepSeek自韩国APP商店下架 待改善隐私权政策

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（法新社首尔17日电） 韩国自本月15日起限制从应用程式商店下载中国人工智慧（AI）新创公司深度求索（DeepSeek）推出的生成式AI服务，当地资安学者说，该公司必须针对韩国制定隐私权政策。

DeepSeek搜集个资过当问题在韩国引起争议。韩国个人资料保护委员会今天指出，已要求深度求索依韩国法规改善个资保护相关措施，才能重启服务。

韩国顺天乡大学资安教授廉兴烈（Youm Heung-youl，音译）告诉法新，深度求索尚未「专门针对」韩国用户制定隐私权政策。

廉兴烈提到：「另一方面，深度求索公布了针对欧洲联盟（EU）及某些其他国家的隐私权政策，并称自己遵守那些国家的国内法。」

他说：「Deepseek必须针对韩国制定隐私权政策。」

韩国国防部、统一部等多个政府部会及警察厅本月初接连表示，禁止军用和公务电脑使用DeepSeek。

义大利也对DeepSeek的R1模型展开调查，且义大利个资保护局（GARANTE）在1月31日表示，已紧急下令限制DeepSeek的AI平台取用义国用户的个资。

台湾数发部也于1月31日宣布，基于国家资通安全考量，特别警示公务机关与关键基础设施应限制使用DeepSeek的AI产品。

澳洲本月5日在国安机构建议下，禁止所有政府装置使用DeepSeek。

美国国会议员本月6日也基于对用户个资安全的担忧，提出政府装置禁用DeepSeek的法案。