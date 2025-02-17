立足瑞士 报道世界
登录

DeepSeek自韩国APP商店下架 待改善隐私权政策

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社首尔17日电） 韩国自本月15日起限制从应用程式商店下载中国人工智慧（AI）新创公司深度求索（DeepSeek）推出的生成式AI服务，当地资安学者说，该公司必须针对韩国制定隐私权政策。

DeepSeek搜集个资过当问题在韩国引起争议。韩国个人资料保护委员会今天指出，已要求深度求索依韩国法规改善个资保护相关措施，才能重启服务。

韩国顺天乡大学资安教授廉兴烈（Youm Heung-youl，音译）告诉法新，深度求索尚未「专门针对」韩国用户制定隐私权政策。

廉兴烈提到：「另一方面，深度求索公布了针对欧洲联盟（EU）及某些其他国家的隐私权政策，并称自己遵守那些国家的国内法。」

他说：「Deepseek必须针对韩国制定隐私权政策。」

韩国国防部、统一部等多个政府部会及警察厅本月初接连表示，禁止军用和公务电脑使用DeepSeek。

义大利也对DeepSeek的R1模型展开调查，且义大利个资保护局（GARANTE）在1月31日表示，已紧急下令限制DeepSeek的AI平台取用义国用户的个资。

台湾数发部也于1月31日宣布，基于国家资通安全考量，特别警示公务机关与关键基础设施应限制使用DeepSeek的AI产品。

澳洲本月5日在国安机构建议下，禁止所有政府装置使用DeepSeek。

美国国会议员本月6日也基于对用户个资安全的担忧，提出政府装置禁用DeepSeek的法案。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 阿南德·乾德拉塞卡

应该明令禁止生鲜乳销售，还是让消费者自己决定要不要喝生奶？

瑞士食品法规不允许出售生牛奶供直接饮用。然而，源于法规上的一个“空子”，在瑞士，实际上存在400台生奶自动售货机。

参与讨论
108
64 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 本杰明·冯·威尔

您是否认为虚假信息对直接民主国家来说尤其危险？

2024年是全球大选数量创纪录的一年，有目的的虚假信息在许多选举中都曾引起轩然大波。虚假信息对社会信任的负面影响不容小觑。

参与讨论
57
123 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

瑞欧双边协议对生活在海外的瑞士人有多重要？

经过几个月的谈判，瑞士和欧盟于2024年12月宣布，关于一揽子双边协议的谈判已经结束。但未来的政治道路依然漫长，因为该协议必须得到瑞士议会的批准，且可能付诸全民公投定夺。

参与讨论
56
22 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团