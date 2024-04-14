G7力挺以色列：最强烈措辞谴责伊朗

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（法新社罗马14日电） 伊朗昨天对宿敌以色列发动空前的无人机和飞弹攻击，七大工业国集团领袖今天表达全力支持以色列，强调准备好「采取进一步措施」，对「破坏稳定的进一步行动」作出回应。

七大工业国集团（G7）领袖召开视讯会议后在声明中表示，他们「以最强烈措辞，就伊朗对以色列发动空前的直接攻击，予以明确地谴责」。

G7成员国领导人在轮值主席国义大利发布的声明中说：「我们表达对以色列及其人民最大的团结与支持，并且重申对其安全所作承诺。」

「伊朗的行动使其进一步走向破坏区域稳定，甘冒引发无法控制的区域情势升级的风险，这必须予以避免…我们将继续致力稳定情势，避免进一步升级。」

声明提到：「基于这样的精神，我们要求伊朗及其代理人停止攻击。我们此刻准备好采取进一步措施，对破坏稳定的进一步行动作出回应。」

以色列本月稍早发动致命空袭，摧毁叙利亚首都大马士革一栋伊朗领事建筑；伊朗展开报复，首次对以色列境内发动攻击。

这起攻击发生在以色列和巴勒斯坦伊斯兰激进运动哈玛斯（Hamas）在加萨走廊的战争持续之际。

成员国包括美国、英国、德国、法国、日本、义大利及加拿大的G7今天同时表示，将会加大力道终结加萨危机。

声明指出：「我们将就终结加萨危机加强合作，包括继续致力朝向立即且持久停火、释放遭到哈玛斯挟持的人质，并且对危急的巴勒斯坦人提供更多人道援助。」

哈玛斯去年10月7日突袭以色列南部而开启这场战斗。法新社根据以色列官方统计，那场突袭造成约1170人死亡，主要是平民。

据哈玛斯治下的加萨卫生部指出，以色列对加萨走廊的报复性攻势已经造成3万3729人死亡，大多是妇女和儿童。